MB Ageas Life giải bài toán tài chính cho bệnh nhân ung thư

Tại Việt Nam, ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ hai, sau bệnh tim mạch. Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam chiếm 10% tổng gánh nặng bệnh tật do tất cả các bệnh khác. Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu, mỗi năm Việt Nam phát hiện thêm 180.000 ca mắc mới và trên 123.000 ca tử vong do ung thư.

Tại Hội thảo Đối thoại chính sách "Ứng dụng đánh giá công nghệ y tế trong ra quyết định chi trả đối với thuốc điều trị ung thư" do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế phối hợp với AstraZeneca Việt Nam tổ chức ngày 23/8/2024, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chi phí điều trị ung thư là gánh nặng lớn đối với kinh tế, xã hội. Mức chi cho thuốc ung thư tại Việt Nam năm 2023 là hơn 7.500 tỷ đồng, đứng hàng đầu trong tổng chi trả thuốc từ Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Từ phía bệnh nhân, gánh nặng chi tiền túi cho điều trị ung thư là rất lớn. Theo thống kê từ các bệnh viện, chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư dao động trung bình trên 176 triệu đồng/năm, trong đó người bệnh phải tự chi trả tới 70%.

Trước hiện trạng đó, sáng ngày 10/5/2025, Tổng hội Y học Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Tăng cường tiếp cận tài chính điều trị các bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo thông qua bảo hiểm y tế thương mại". Sự kiện được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ sự tham dự của nhiều đại diện từ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life (MB Ageas Life)...

Tại tọa đàm, các lãnh đạo, chuyên gia đã có những chia sẻ về thực trạng chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với bệnh nhân ung thư, bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam hiện nay. Theo đó, kinh phí điều trị là gánh nặng đối với bệnh nhân ung thư và gia đình do tính chất điều trị phức tạp, kéo dài, tốn kém trong khi nhiều trường hợp Bảo hiểm y tế không chi trả toàn bộ. Điều đó dẫn tới cảnh nhiều gia đình phải vay nợ, bán tài sản hoặc bỏ điều trị do không đáp ứng được chi phí.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong và có các giải pháp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân ung thư hiệu quả, MB Ageas Life đại diện cho các doanh nghiệp Bảo hiểm thương mại tham gia tọa đàm với vai trò tư vấn, chia sẻ các giải pháp, sản phẩm bảo hiểm đặc thù.

Bà Nguyễn Thùy Linh giới thiệu về sáng kiến bảo hiểm hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Bà Nguyễn Thùy Linh - Phó Tổng giám đốc MB Ageas Life - đã giới thiệu một trong những sản phẩm sắp ra mắt của MB Ageas Life, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với tên gọi Major Medical là một sáng kiến mới nhằm giải quyết các vấn đề nan giải về tài chính cho đại đa số bệnh nhân ung thư.

Theo doanh nghiệp, Major Medical là sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm y tế cung cấp quyền lợi bảo hiểm mỗi năm lớn, trong khi mức phí tham gia bảo hiểm khá thấp, phù hợp với đại đa số người dân đã có Bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, sản phẩm áp dụng chi trả tại các bệnh viện công lập nhằm tăng tính tương thích với hệ thống Bảo hiểm y tế hiện hành và đảm bảo tính đồng bộ với chính sách y tế công.

Sản phẩm này được thiết kế để đơn giản hóa quy trình tham gia. Khách hàng chỉ cần trả lời 3 câu hỏi sàng lọc sức khỏe, không cần khám chuyên sâu hay xét nghiệm phức tạp. Quá trình đăng ký, quản lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường đều được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, mang lại sự tiện lợi và minh bạch cho người sử dụng.

Với cấu trúc đơn giản, quyền lợi rõ ràng và chi phí hợp lý, Major Medical hướng đến phổ cập rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt là nhóm người dân có thu nhập thấp, đã có Bảo hiểm y tế nhưng chưa được tiếp cận với các gói bảo hiểm bổ trợ chuyên biệt.

Phát biểu tại toạ đàm, bà Nguyễn Thùy Linh nhấn mạnh MB Ageas Life mong muốn đồng hành của hệ thống Bảo hiểm y tế Nhà nước, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân đối với các bệnh hiểm nghèo, và hướng tới mục tiêu đảm bảo tài chính y tế bền vững cho Việt Nam.

Là công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ thuộc hệ thống Tập đoàn MB, MB Ageas Life mang trong mình sứ mệnh đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên hành trình xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, an toàn và bền vững. Với định hướng trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất, MB Ageas Life không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) là công ty liên doanh với gần 10 năm kinh nghiệm, phát triển và mở rộng quy mô trên cả nước. Đến nay, MB Ageas Life đã có 500 điểm giao dịch và 60 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành, với các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Với sứ mệnh “Đồng hành cùng bạn dựng xây hạnh phúc”, MB Ageas Life không ngừng nghiên cứu và mang đến thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cách tiếp cận mới đối với các sản phẩm tài chính nói chung và sản phẩm bảo hiểm nói riêng.

Website: https://www.mbageas.life/

Fanpage: https://www.facebook.com/mbageaslife.official