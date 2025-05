Tỷ giá hạ nhiệt

Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng ngày 12/5 là 26.192 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.697 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.754 VND/USD (mua vào) và 26.148 VND/USD (bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, vào lúc 9h sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.780 VND/USD (mua vào) và 26.140 VND/USD (bán ra), giữ nguyên so với phiên sáng ngày 9/5.

Trong tuần trước (từ 5/5 - 9/5), tỷ giá trung tâm nhìn chung được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh theo xu hướng giảm nhẹ. Chốt ngày 9/5, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.951 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên cuối tuần trước. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.754 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức 26.148 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Kết thúc phiên 9/5, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.965 VND/USD, giảm khá mạnh 37 đồng so với phiên 29/4/2025.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua giảm khá mạnh. Chốt phiên 9/5, tỷ giá tự do giảm 45 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.375 VND/USD và 26.475 VND/USD.

Chỉ số USD Index tăng gần 0,4% trong tuần vừa qua và đánh dấu tuần phục hồi thứ ba liên tiếp nhờ vào triển vọng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được khởi động và kỳ vọng nhiều thỏa thuận thương mại khác sẽ sớm được công bố sau thỏa thuận mới nhất giữa Mỹ và Anh. Tỷ giá USD/VND nhìn chung giao dịch khá ổn định quanh mức 25.950 - 26.000 trong tuần vừa qua với tác động đan xen của nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt nổi bật là sự lạc quan về tiến trình đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đang được xúc tiến.

Lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tăng giảm đan xen qua các phiên trong tuần qua. Chốt ngày 9/5, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,15%, tăng 0,15 điểm phần trăm so với 29/4 (+0,15 đpt); 1 tuần 4,30% (+0,1 đpt); 2 tuần 4,4% (+0,03 đpt); 1 tháng 4,52% (-0,02 đpt).

Trong tuần trước, lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Phiên 9/5, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,3% (không thay đổi); 1 tuần 4,36% (-0,01 đpt); 2 tuần 4,42% (không thay đổi) và 1 tháng 4,46% (-0,02 đpt) so với chốt phiên 29/4/2025.

Trên thị trường mở, từ 5/5 - 9/5, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 150.000 tỷ đồng ở kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%. Có 38.544,34 tỷ đồng trúng thầu; có 31.280,06 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 7.264,28 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Có 76.170,12 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Trên thị trường Trái phiếu chính phủ, trong phiên đấu thầu ngày 7/5, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được 1.283 tỷ đồng trên tổng số 10.500 tỷ đồng gọi thầu, tương ứng tỷ lệ trúng thầu đạt 12%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 200 tỷ đồng, 15 năm là 35 tỷ đồng và 30 năm là 48 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm đều tăng nhẹ so với phiên trước, riêng kỳ hạn 30 năm giữ nguyên.

Dự kiến trong phiên đấu thầu ngày 14/5, Kho bạc Nhà nước sẽ chào thầu lại 10.500 tỷ đồng với cơ cấu kỳ hạn tương tự.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân trong tuần trước đạt khoảng 9.746 tỷ đồng mỗi phiên, giảm mạnh so với mức hơn 14.500 tỷ đồng của tuần trước. Lợi suất Trái phiếu chính phủ tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ kỳ hạn 30 năm có xu hướng giảm. Cụ thể, lợi suất giao dịch ở các kỳ hạn 1 năm đến 15 năm đều tăng, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm nhẹ.