AIA Việt Nam và VPBank củng cố vững chắc quan hệ đối tác chiến lược lâu dài

Với sứ mệnh mong muốn giúp hàng triệu người sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn, AIA tìm được lý tưởng chung trong sứ mệnh của VPBank vì một Việt Nam thịnh vượng. Hai bên đã phát triển mối quan hệ hợp tác bền chặt kể từ năm 2017.

Việc nối dài mối quan hệ hợp tác không chỉ là tín hiệu đáng mừng của hai đối tác mà còn là tin tốt dành cho khách hàng. Sự hợp tác sẽ tiếp tục giúp khách hàng tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ chất lượng hàng đầu, kèm theo các lợi ích ưu đãi của nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh đó, các sản phẩm sẽ sáng tạo hơn nữa và có nhiều hoạt động kết nối về sức khỏe tinh thần, thể chất và tài chính cũng được triển khai phù hợp với từng nhóm khách hàng của ngân hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng thuộc thế hệ trẻ Millennials (giai đoạn 1980 - 2000) và phân khúc khách hàng tầm trung/ cao cấp.

VPBank và AIA Việt Nam đều nằm trong các định chế tài chính dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ. Kể từ khi thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền bảo hiểm đươc ký kết lần đầu năm 2017, VPBank luôn nằm trong nhóm các ngân hàng có doanh số bán bảo hiểm nhân thọ cao nhất và hiện đang đứng thứ 3 toàn thị trường. Cho đến nay, hoạt động phân phối bảo hiểm AIA đã được triển khai ở hơn 250 chi nhánh của ngân hàng.

Bên cạnh đó, VPBank hiện là ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam ở phân khúc tài chính tiêu dùng và khách hàng cá nhân, đồng thời được các tổ chức trong nước và quốc tế bình chọn là ngân hàng số tiêu biểu liên tiếp nhiều năm qua. VPBank đã xuất sắc giành giải thưởng Trải nghiệm Kỹ thuật số do The Digital Banker trao tặng và chiến thắng ở hạng mục Ngân hàng số sáng tạo nhất năm 2021.

AIA là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập được niêm yết công khai lớn nhất tại châu Á với sự hiện diện ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam. AIA Việt Nam cũng là công ty bảo hiểm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giành giải thưởng Asian Technology Excellence Awards trong năm 2021.

Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết: “Việc gia hạn mối quan hệ đối tác độc quyền giữa VPBank và AIA Việt Nam sẽ cho phép AIA tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo vệ tài chính dài hạn và phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình tại Việt Nam, giúp họ có cuộc sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn”.

"Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi rất vui mừng thông qua việc gia hạn mối quan hệ hợp tác này mang đến cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo hơn nữa, cung cấp thêm nhiều giải pháp tài chính cho khách hàng vì cuộc sống tương lai của họ”, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank nói.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của VPBank đạt gần 548 nghìn tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm 2020. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất đạt hơn 384 nghìn tỷ đồng, tăng 18,9%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 9,1% so với năm 2020 và đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 44.301 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với AIA Việt Nam cũng là bước đi chiến lược của VPBank trong sứ mệnh Vì một Việt Nam Thịnh vượng.