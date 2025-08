Huế thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 8.500 tỷ đồng

Chiều 2/8, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2025 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài, Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương; các Ủy viên UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG, THU NGÂN SÁCH VƯỢT MỐC 8.500 TỶ

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước đạt 1.137 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 8.567 tỷ đồng, bằng 69,3% dự toán và 54,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thành phố. Trong tháng 7, lượng khách đến Huế tăng 7,2% so với tháng trước và tăng tới 80% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 7 tháng, tổng lượng khách ước đạt 4,02 triệu lượt, tăng 71,2%, trong đó có 1,22 triệu lượt khách quốc tế (tăng 41,4%). Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 7.455 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi tích cực. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 131 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng lên 835,6 triệu USD, tăng 23,8% và đạt 57,6% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ ước đạt 672,2 triệu USD, tăng 17,2%.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục được quan tâm. Thành phố duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tại phiên họp, đại diện Sở Du lịch và Sở Khoa học - Công nghệ đã trình bày hai chuyên đề quan trọng: “Nâng cao chất lượng môi trường trong hoạt động du lịch thành phố Huế đến năm 2030” và “Nền tảng giám sát thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 57”. Các báo cáo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số, công nghệ và môi trường bền vững trong định hướng phát triển đô thị và du lịch Huế trong dài hạn.

Phiên họp cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ như tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, một số dự án động lực còn lúng túng trong thủ tục đầu tư, hay tình trạng thiếu linh hoạt trong phân cấp ngân sách ở cấp xã.

TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT KHÓ

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “7 tháng đầu năm cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Nhưng để về đích thành công, chặng đường còn lại đòi hỏi phải tăng tốc, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ hơn nữa”.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy phân cấp ngân sách cho cấp xã, gắn với tăng quyền tự chủ, nhằm phát huy vai trò chủ động, linh hoạt của cơ sở trong mô hình chính quyền hai cấp. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải y tế, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, đồng thời tính toán cấp phép và khai thác các mỏ vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng.

Một nội dung được đặc biệt lưu ý là công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, có dấu hiệu sụt giảm sản lượng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc: “Không để doanh nghiệp đứt gãy chuỗi sản xuất vì sự chậm trễ của chính quyền”.

Đối với các dự án đầu tư lớn, ông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân, đặc biệt với các công trình động lực có tác động lan tỏa lớn.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở đúng tiến độ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, đoàn kết và thể hiện được tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững ổn định, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền các cấp chủ động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm chuẩn bị năm học mới và các hoạt động lễ hội, chính trị trên địa bàn.