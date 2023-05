Alibaba sa thải 7% nhân viên trong mảng cloud

Theo Nikkei Asia, động thái này diễn ra vài ngày sau khi Tập đoàn Alibaba Group Holding công bố tách rời hoàn toàn Cloud Intelligence Group (bộ phận điện toán đám mây) trong vòng 12 tháng, sau đó Alibaba sẽ không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào trong công ty.

Toàn bộ phần vốn mà Alibaba sở hữu trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây sẽ được hoán trả cổ đông thông qua cổ tức.

Sau khi Alibaba công bố kế hoạch tái cấu trúc mang tính lịch sử nhằm tách tập đoàn thương mại điện tử thành 6 nhóm kinh doanh chính, văn phòng trung gian - một nhóm khá lớn phục vụ tất cả các đơn vị kinh doanh của công ty đã chuyển nhiều nhân viên sang nhánh điện toán đám mây.

Giống như các công ty công nghệ khác của Trung Quốc, Alibaba đã không ngừng nỗ lực cắt giảm chi phí trong thời gian gần đây. “Gã khổng lồ thương mại điện tử” đã giảm gần 20.000 nhân viên vào năm ngoái (tương đương 7,7% công ty) và 4.500 nhân viên bổ sung đã rời đi trong quý đầu tiên của năm nay. Tính đến ngày 31 tháng 3, tập đoàn có tổng cộng 235.216 nhân viên, theo hồ sơ của công ty.

Việc sa thải trên được cho sẽ giúp giúp bộ phận điện toán đám mây sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng trước những thách thức, áp lực cạnh tranh và giúp công ty tiếp tục đà tăng trưởng.

Điện toán đám mây là nguồn doanh thu lớn thứ hai của Alibaba, nhưng đã ghi nhận mức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 3 xuống còn 18,58 tỷ nhân dân tệ (2,6 tỷ USD). Lý do cho sự sụt giảm doanh thu là vì sự chậm trễ trong việc phân phối các dự án điện toán đám mây, đồng thời do COVID-19 bùng phát trở lại vào tháng 1 và tác động từ việc một khách hàng lớn ngừng sử dụng dịch vụ này ở nước ngoài đã làm sụt giảm doanh thu.

Tuy nhiên, Alibaba cũng đã đạt được một số bước tiến với hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây của mình trong vài năm qua. Đây là công ty hàng đầu theo thị phần ở Trung Quốc và đứng thứ 2 ở châu Á-Thái Bình Dương, chỉ sau Amazon, thông tin từ Synergy Research Group. Tuy nhiên, ở cấp độ toàn cầu thì vẫn đứng sau những gã khổng lồ Amazon, Microsoft và Google.

Alibaba Cloud là nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu, tuy nhiên hãng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đối thủ như Huawei và các nhà khai thác mạng di động của Trung Quốc.

Tháng trước, Alibaba Cloud đã công bố đợt giảm giá lớn nhất trong lịch sử của mình, với giá sản phẩm cốt lõi giảm từ 15% - 47%, gây ra cuộc chiến giá cả trong lĩnh vực này. Gã khổng lồ công nghệ Tencent đã công bố sẽ giảm giá các dịch vụ đám mây tới 40% kể từ tháng sau.

Trong một hội nghị với các nhà phân tích vào tuần trước, ban quản lý của Alibaba cho biết việc giảm giá nhằm mở rộng cơ sở khách hàng của công ty, đặc biệt là giữa các công ty vừa và nhỏ và các nhà phát triển.