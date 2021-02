An Gia miễn phí tiêm vaccine Covid-19 cho cán bộ nhân viên

Lãnh đạo Tập đoàn bất động sản An Gia vừa gửi thư thăm hỏi, động viên và thông báo cam kết đăng ký, tài trợ 100% chi phí tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ nhân viên của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bất động sản An Gia, cho biết: "Trước những nỗ lực từ Chính phủ và Bộ Y tế cùng các thông tin tích cực về vaccine Covid-19 dự kiến triển khai trong 2021, công ty cam kết đăng ký và tài trợ 100% chi phí tiêm vaccine Covid-19 cho toàn thể cán bộ nhân viên, ngay sau khi vaccine được cấp phép lưu hành". Đây là động thái nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và ổn định tinh thần cho hàng trăm nhân viên An Gia đang làm việc tại Tp.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương.

Được biết, hiện công ty đang nỗ lực liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng để sớm thực thi kế hoạch trong giai đoạn cao điểm của Covid-19.

Bên cạnh đó, ông Sáng cũng đánh giá cao tinh thần của tập thể cán bộ nhân viên công ty khi thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời nỗ lực khắc phục khó khăn trên tinh thần "Expect the Unexpected" để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong 2021.

Chia sẻ về thông điệp "Expect the Unexpected", đại diện An Gia cho biết năm 2020, Covid-19 đã khiến nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn. Đến đầu năm 2021, nền kinh tế nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua đáy chữ V và đang dần hồi phục sau những tác động của Covid-19.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường như hiện nay, chúng ta cần phải chuẩn bị mọi tình huống, thận trọng trước những thách thức mới và sẵn sàng cho những điều bất ngờ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi tin rằng, 2021 là thời điểm cho những khởi đầu mới – tươi sáng và mạnh mẽ hơn", ông Sáng nói thêm.

Hiện tại, với những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ cùng những tín hiệu tích cực về vaccine ngừa Covid-19, các chuyên gia dự báo đại dịch sẽ sớm được kiểm soát, đưa mọi hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường.