Bộ Công an sẽ làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh

Chiều 7/7/2025, tại cuộc họp báo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2025, đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an, đã thông tin chính thức về quá trình điều tra, xác minh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội tố cáo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo, gà bệnh.

Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng C05, cho biết ngày 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo Công ty C.P. Việt Nam có hành vi đưa thịt heo, gà bệnh, thậm chí bốc mùi hôi thối vào hệ thống cửa hàng Fresh Shop tại Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) để tiêu thụ. Người đứng sau các bài đăng tố cáo là ông Liễu Quý Ngân, cựu nhân viên của doanh nghiệp, sử dụng tài khoản mạng xã hội “Jonny Lieu”.

Nội dung tố cáo lan truyền trên mạng xã hội viết: “Hằng ngày, có heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa về Fresh Shop Mỹ Xuyên bắt nhân viên bán ra thị trường. Đặc biệt, có những mảnh heo, gà bệnh nổi trái, hột, áp xe, có mủ…”. Ngoài ra, bài đăng còn cho rằng lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo pha lóc thịt bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích hết hạn sử dụng thì tháo nhãn hiệu để chế biến thành chả chiên.

Ngay sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, C05 đã chỉ đạo Công an các tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng phối hợp điều tra, kiểm tra, xác minh theo đúng quy trình. Cùng thời điểm, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã có báo cáo gửi Bộ trưởng, đồng thời Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký công văn đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý thông tin lan truyền.

Căn cứ kết quả kiểm tra tại hiện trường và báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng, cơ quan cảnh sát điều tra xác định không có căn cứ cho thấy Công ty C.P. Việt Nam vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ngày 27/6/2025, Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự vì không có dấu hiệu tội phạm.

Quyết định không khởi tố đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đại diện Công ty C.P. Việt Nam và ông Liễu Quý Ngân.

Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Công Khôi, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

“Dù kết quả xác minh hiện tại cho thấy không đủ căn cứ để khởi tố, Bộ Công an vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ vụ việc để đảm bảo công bằng, minh bạch và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi sai phạm từ bất kỳ phía nào. Hiện công tác theo dõi, làm rõ động cơ phát tán thông tin vẫn đang được triển khai”, Đại tá Nguyễn Công Khôi khẳng định.