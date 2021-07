An Phú Shop-villa: Dự án thay đổi diện mạo khu vực Dương Nội

Những hình ảnh mới nhất của An Phú Shop-villa thuộc khu đô thị Dương Nội khiến nhiều người bất ngờ về sự “thay da đổi thịt” nhanh chóng tại đây. An Phú Shop-villa do Tập Đoàn Nam Cường đầu tư và phát triển với 240 biệt thự thương mại hiện đại phục vụ hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh thương mại.

Những năm qua, Tập đoàn Nam Cường dành nguồn lực lớn để phát triển hoàn thiện dự án. An Phú Shop-villa trở thành dự án đóng góp tích cực vào sự thay đổi diện mạo của khu vực nói chung và cụm cư dân Dương Nội nói riêng.

Những thay đổi có thể nhìn thấy rõ nét trong khoảng 5 năm trở lại đây là hệ thống hạ tầng, giao thông được đầu tư hoàn chỉnh. Tháng 3/2019 đánh dấu việc chủ đầu tư hoàn thiện việc thông xe tuyến đường An Phú 27m. Tuyến đường An Phú rộng 27m nằm ngay tại mặt tiền dự án được khánh thành sẽ giúp hoạt động kinh doanh thương mại tại đây thuận lợi nhờ giao thông thông thoáng.

Việc này phụ vụ đắc lực cho chức năng kép vừa kinh doanh, vừa sinh hoạt thuận tiện của An Phú Shop-villa. Với tầng 1 ưu tiên cho kinh doanh còn các tầng trên thuận tiện cho thương mại cũng như sinh hoạt, cầu thang bố trí bên ngoài hợp lý, giúp làm giảm diện tích phụ, tăng độ thoáng cho không gian vốn đã rộng rãi của một căn hộ nhà phố.

Được bố trí chỗ để xe và lối đi riêng lên không gian sinh hoạt tầng 2, do vậy mỗi căn biệt thự vẫn đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho gia chủ. Nhờ đó, gia chủ có thể tùy ý triển khai kinh doanh đa dạng: cho thuê mặt bằng, tự doanh, hay vừa kinh doanh vừa sinh sống tại chỗ…

Với vị trí nằm tại trung tâm khu đô thị Dương Nội, cách Aeon Mall Hà đông chỉ 100m, An Phú Shop-villa đã tạo ra không gian thương mại sầm uất, hiện đại thắp sáng cả khu vực. Hiên nay, dự án đã quy tụ cộng đồng dân cư đông đúc và nhiều doanh nghiệp đang hoạt động đa dạng ngành nghề và loại hình dịch vụ.

Thiết kế tối ưu tạo ra không gian kết hợp hài hòa giữa nhu cầu ở và kinh doanh tại An Phú Shop-villa.

Anh Nguyễn Tấn Phát, chủ nhân biệt thự thương mại tại An Phú Shop-Villa nhấn mạnh: Tôi không nghĩ phố thương mại An Phú Shop-villa lại hình thành một cách nhanh chóng như vậy. Ban đầu, tôi chỉ định đầu tư tăng giá trị từ đất, nhưng với sự phát triển này, tôi có thể thu lời kép nhờ hoạt động kinh doanh thương mại.

Đáng quan tâm, An Phú Shop-villa không chỉ mang giá trị sống, giá trị kinh doanh cho cư dân dự án mà còn tạo ra không gian mua sắm, vui chơi giải trí cho cư dân tại đây. Chị Nguyễn Thanh Hương, cư dân tại phường Dương Nội cho biết, trước đây, khu vực này chỉ là đất nông nghiệp, đời sống của người dân thấp.

Khi dự án được hình thành đã tạo ra khu phố thị sầm uất, nâng cao đời sống người dân. Thay vì phải đi một quãng đường xa xôi lên trên phố để mua sắm, vui chơi thì giờ đây cư dân quanh khu vực chỉ "một bước ra phố" bởi có sự hiện diện của An Phú Shop-villa nói riêng và Khu đô thị Dương Nội nói chung.

Chị Hương nói vui: “Từ khi dự án An Phú Shop-villa được hình thành, cuộc sống của chúng tôi như dân vùng núi được thắp điện sáng”.

Đại diện Tập đoàn Nam Cường chia sẻ, hiện tại dự án An Phú Shop-villa đã hoàn thiện và bàn giao đi vào sử dụng đạt khoảng 85% và cư dân rất hài lòng. Chúng tôi hướng đến một khu dân cư điển hình kiểu mẫu, mục tiêu tạo ra giá trị thật, nâng cao chất lượng sống của người dân. Điều này đánh dấu sự thay đổi diện mạo khu đất nông nghiệp trở thành khu đô thị hiện đại ở khu Tây Hà Nội.