Anchor Food Professionals hợp tác cùng MM Mega Market: “Cú hích” thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm từ sữa chất lượng cao

Đây là khẳng định của ông Roshan de Silva, Tổng giám đốc Fonterra Brands Việt Nam, tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng các giải pháp cung cấp sữa New Zealand cao cấp cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) cho thị trường Việt Nam giữa Anchor Food Professionals (AFP), thương hiệu dịch vụ ẩm thực toàn cầu của Fonterra và MM Mega Market Việt Nam.

Thỏa thuận được công bố vào ngày 27/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Chuyến thăm của người đứng đầu nội các New Zealand khẳng định mối quan hệ bền chặt và ngày càng phát triển giữa New Zealand và Việt Nam.

Theo Biên bản hợp tác chiến lược được ký kết, hai bên thỏa thuận phân phối các sản phẩm từ sữa chất lượng cao của AFP đến hàng ngàn nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh và doanh nghiệp thực phẩm trên toàn quốc thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn của MM Mega Market.

Đổi lại, danh mục sản phẩm từ sữa cao cấp của AFP sẽ bổ sung và làm phong phú thêm các sản phẩm F&B của MM Mega Market, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành dịch vụ ẩm thực Việt Nam.

Đại diện Fonterra Brands Việt Nam và MM Mega Market Việt Nam ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Hai bên cũng cam kết tập trung vào nguồn cung ứng bền vững, sản xuất thực phẩm có trách nhiệm với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. AFP cam kết cung cấp cho khách hàng của MM Mega Market các sản phẩm từ sữa chất lượng cao và những giải pháp sáng tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường. MM Mega Market cũng sẽ cung cấp các nghiên cứu về khẩu vị và xu hướng tiêu dùng trong nước để giúp AFP tinh chỉnh sản phẩm phù hợp hơn với ẩm thực, thị hiếu của người tiêu dùng.

Cả hai doanh nghiệp cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp F&B nội địa trong việc đổi mới thực đơn, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phát triển chiến lược kinh doanh. Điều này góp phần giúp củng cố danh tiếng của Việt Nam trên thị trường ẩm thực toàn cầu.

Ông Roshan de Silva, Tống giám đốc Fonterra Brands Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của Fonterra ở Đông Nam Á. Ông cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi đã và đang đồng hành với hơn 3.500 doanh nghiệp F&B để cùng nhau tạo ra các giải pháp, ý tưởng ẩm thực sáng tạo. Hiện nay, cùng với MM Mega Market, chúng tôi đang đẩy nhanh quá trình đưa các sản phẩm, nguyên liệu từ sữa cao cấp đến hơn 10.000 khách hàng F&B chuyên nghiệp trên khắp Việt Nam. Quan hệ đối tác này đánh dấu một cột mốc mới trong cam kết thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng bền vững của ngành F&B Việt Nam của chúng tôi”.

Ngày càng có nhiều nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh ở Việt Nam sử dụng sản phẩm Anchor Food Professionals trong các món ăn, thức uống phổ biến ở địa phương như cà phê trứng, cà phê muối kiểu Huế, cà ri, chè bà ba, sốt kem trứng muối...

Thành phẩm với sự kết hợp độc đáo giữa các sản phẩm từ sữa và món ăn truyền thống không chỉ tạo nên sự yêu thích của người dân bản địa mà còn nhận được sự tán thưởng của khách du lịch nước ngoài.

Trong những năm qua, các chuyên gia ẩm thực của AFP cũng liên tục tạo ra những công thức nấu ăn sáng tạo kết hợp tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với hương vị thuần Việt, giúp nâng tầm ẩm thực Việt Nam trên toàn cầu.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thích thú trải nghiệm những sáng tạo ẩm thực tại Việt Nam.

Anchor Food Professionals (AFP) được biết đến là thương hiệu dịch vụ thực phẩm toàn cầu của Fonterra với hơn 135 năm kinh nghiệm về sữa. AFP hợp tác chặt chẽ với các đầu bếp và doanh nghiệp thực phẩm trên toàn thế giới, tự hào mang đến các nguyên liệu từ sữa và các giải pháp giúp khơi nguồn sáng tạo, nâng cao hiệu suất nhà bếp và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho người tiêu dùng.

Từ những năm 1990, AFP Việt Nam đã có mặt tại Việt Nam và hiện phục vụ hơn 3.500 doanh nghiệp F&B trên toàn quốc, cung cấp hơn 10.000 tấn sản phẩm sữa cao cấp mỗi năm. Từ năm 2022 đến năm 2024, AFP Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm ấn tượng trên 11%.