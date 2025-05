Dẫn đầu xu hướng dịch vụ ẩm thực

Thưa ông, ngành dịch vụ ẩm thực Việt Nam đã trải qua những thay đổi lớn nào trong 25 năm qua?

Ông Laurent Deflandre, Tổng giám đốc Aden Việt Nam.

Nhớ lại, vào đầu những năm 2000, ngành dịch vụ suất ăn tại Việt Nam chủ yếu cung cấp những bữa ăn cơ bản, phục vụ cho các khách hàng công nghiệp với các món Việt đơn giản, tiết kiệm chi phí. Lúc này, việc trình bày món ăn hay sự đa dạng trong khẩu phần ăn không phải là mối quan tâm hàng đầu. Nói cách khác, khái niệm về dịch vụ ẩm thực như một công cụ chiến lược để nâng cao sự gắn kết nhân viên tại các công ty hay thu hút học sinh tại các trường học vẫn còn khá mới mẻ.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và tầng lớp trung lưu hình thành, ngành dịch vụ ẩm thực đã có những thay đổi rõ rệt. Các tập đoàn quốc tế và những công ty tiên phong trong nước đã tạo ra nhu cầu về dịch vụ ẩm thực chất lượng cao hơn khi nhận ra tầm quan trọng của ẩm thực trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và gắn kết. Đồng thời, các trường học cũng bắt đầu chú trọng đến sức khỏe học sinh qua việc áp dụng các tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc gia và quốc tế.

Dịch vụ ẩm thực ngày nay không chỉ đơn thuần là cung cấp các bữa ăn, mà còn tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ thông qua thực đơn và không gian được thiết kế cá nhân hóa, không chỉ phản ánh thương hiệu của công ty mà còn truyền tải giá trị đặc trưng của các trường học. Không chỉ gói gọn trong ẩm thực Việt Nam, ngành dịch vụ ẩm thực đã mở rộng các món ăn quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của đa dạng đối tượng, đồng thời góp phần vào những nỗ lực bền vững vì cộng đồng.

Những thách thức chính trong sự chuyển mình của ngành dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam là gì?

Ngành dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình đầy thách thức, đòi hỏi các nhà cung cấp không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn phải linh hoạt, sáng tạo trong việc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường.

Một trong những thách thức quan trọng nhất là vấn đề an toàn thực phẩm. Để đảm bảo chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng, các nhà cung cấp dịch vụ ẩm thực cần phải xây dựng một hệ thống pháp lý toàn diện, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế. Các chứng chỉ quốc tế như HACCP và ISO 22000 không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là minh chứng cho cam kết chất lượng và an toàn.

Đồng thời, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm cũng đang được cải thiện rõ rệt, tạo niềm tin lớn từ người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc tuân thủ các tiêu chuẩn này đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, nâng cấp thiết bị bếp và liên tục đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Không chỉ nâng cao chất lượng món ăn, các công ty cung cấp dịch vụ suất ăn hiện nay còn mở rộng dịch vụ với nhiều lựa chọn thực đơn đa dạng, từ các món ăn Âu - Á được chế biến bởi các đầu bếp quốc tế cho đến các chế độ dinh dưỡng đặc biệt, đáp ứng nhu cầu từng cá nhân và dưới sự giám sát của các chuyên gia dinh dưỡng.

Đặc biệt là các chế độ ăn kiêng, ăn theo sở thích dưới sự giám sát của các chuyên gia dinh dưỡng có chứng nhận. Mặt khác, dịch vụ ẩm thực cũng là con đường để thúc đẩy sự hiểu biết các nền văn hóa khác nhau thông qua các sự kiện như các lễ hội ẩm thực quốc tế.

Các món ăn không chỉ được chuẩn bị tỉ mỉ về hương vị mà còn chú trọng đến tính thẩm mỹ, với sự kết hợp hài hòa trong cách bày trí, tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức thanh toán không tiền mặt và khảo sát trực tuyến cũng đã trở thành một phần quan trọng trong dịch vụ ẩm thực, giúp các nhà cung cấp nắm bắt được phản hồi và cải thiện chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, một xu hướng nổi bật gần đây là việc các nhóm tập trung như nhân viên công ty, học sinh và phụ huynh cùng tham gia vào các quá trình thiết kế thực đơn. Điều này không chỉ tạo sự gắn kết mà còn giúp các nhà cung cấp lên kế hoạch thực đơn đa dạng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu về khả năng giao tiếp chủ động và linh hoạt, cũng như việc tiếp thu phản hồi để cải tiến dịch vụ.

Hơn thế, người tiêu dùng hiện nay cũng rất quan tâm đến yếu tố môi trường. Các công ty dịch vụ ẩm thực cần chú trọng việc giảm thiểu lãng phí thực phẩm và bao bì nhựa, đồng thời sử dụng nguyên liệu tươi ngon và bền vững. Đây là một phần trong cam kết của các nhà cung cấp với cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Aden đã và đang là một tập đoàn chủ chốt trong ngành dịch vụ ẩm thực trong hơn 25 năm qua. Aden đã thích ứng như thế nào với nhu cầu và kỳ vọng của xã hội?

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1997 và hiện diện ở hơn 25 quốc gia, Aden luôn khẳng định khả năng thích ứng và đổi mới mạnh mẽ trước những thay đổi của thị trường và nhu cầu phát triển không ngừng từ khách hàng. Sự thành công của Aden chính là nhờ vào việc áp dụng những kinh nghiệm chuyên môn quốc tế để nâng tầm chất lượng dịch vụ ẩm thực địa phương.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 cũng đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc chọn lựa nhà cung cấp dịch vụ ăn uống có khả năng tài chính vững mạnh và các kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh

Cam kết của Aden đối với chương trình toàn diện "Farm to Fork" (Từ Nông Trại đến Bàn Ăn) giúp đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng trong toàn bộ quy trình hoạt động của công ty. Đặc biệt, việc hợp tác với các nhà cung cấp uy tín và đội ngũ chuyên gia quốc tế giúp công ty duy trì tiêu chuẩn cao nhất trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Các đầu bếp quốc tế của Aden luôn chú trọng tạo ra những bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn bảo đảm giá trị dinh dưỡng, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng phối hợp cùng khách hàng để triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức về ăn uống lành mạnh.

Cam kết của Aden đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc chính là nền tảng cho mọi hoạt động, đặc biệt trong việc thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường và đào tạo nhân viên một cách bài bản. Hơn 10 năm trước, Aden là một trong những công ty tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp bền vững, dẫn đến sự ra đời của Akila, nền tảng số hóa tiên tiến nhằm tối ưu hóa quy trình nội bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Hiện tại, Aden là công ty cung cấp dịch vụ ẩm thực duy nhất tại Việt Nam có khả năng tích hợp nền tảng này, đảm bảo việc cải tiến dịch vụ không ngừng trong dịch vụ ẩm thực.

Với vai trò là người đứng đầu Aden Việt Nam, ông có thể chia sẻ định hướng của mình về sự phát triển và tăng trưởng tương lai của công ty?

Aden hiện đang là lựa chọn yêu thích hàng đầu của các doanh nghiệp quốc tế và trong nước tại Việt Nam, đặc biệt là những công ty chú trọng đến sức khỏe và phúc lợi của nhân viên. Chúng tôi tự hào là đối tác của hầu hết các trường quốc tế trên toàn quốc. Mỗi năm, các đầu bếp của Aden chế biến hơn 15 triệu bữa ăn tại Việt Nam, điều này tạo nên lợi thế chuyên môn sâu sắc và khác biệt cho chúng tôi.

Trong tương lai, nhu cầu đối với các dịch vụ ẩm thực lành mạnh và toàn diện sẽ không ngừng gia tăng và việc tích hợp công nghệ vào quy trình sẽ trở thành yếu tố then chốt. Không chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ ẩm thực, Aden còn cam kết sứ mệnh của mình là một thành viên tích cực trong cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Với sự hỗ trợ từ nền tảng Akila, chúng tôi đang triển khai các giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng không khí, âm thanh và ánh sáng trong các không gian làm việc và học tập. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc và học tập tối ưu, góp phần vào phúc lợi tổng thể của cộng đồng.

Với vai trò là người đứng đầu Aden Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục thích ứng, đổi mới và theo dõi sát sao các xu hướng toàn cầu, đồng thời duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng để phát triển bền vững hơn tại Việt Nam.