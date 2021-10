Ba giải pháp công nghệ FPT xuất hiện tại ITU Digital World

12 giải pháp số trong các lĩnh vực phòng chống Covid-19, thương mại điện tử, nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp, viễn thông, công nghệ số của các doanh nghiệp Việt Nam vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu tại Gian hàng Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị và Triển lãm ITU Digital World 2021 diễn ra từ 12/10/2021.

Các sản phẩm Make in Viet Nam này được chọn lựa dựa trên tiêu chí góp phần giải quyết các bài toán của Việt Nam, tạo ra các hiệu ứng lan toả và tạo ra “miễn dịch số” ngay trong dịch Covid-19, góp phần mạnh mẽ trong việc thúc đẩy và phát triển quốc gia số trong tương lai.

Là doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, FPT vinh dự có 3 giải pháp gồm Giải pháp xử lý sự cố kỹ thuật Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE); akaBot và Base.vn được giới thiệu tại gian hàng Quốc gia này.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và FPT nói riêng quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác từ 193 nước thành viên của ITU.

Giải pháp xử lý sự cố kỹ thuật Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) được FPT triển khai trong vòng 100 ngày ngay trong bối cảnh đại dịch đang trở lại, giúp HoSE khắc phục dứt điểm tình trạng quá tải, góp phần khai thông dòng chảy vốn, nâng cao uy tín của Việt Nam đối với các tổ chức/nhà đầu tư toàn cầu.

Giải pháp đã giúp nâng ngưỡng chịu đựng của hệ thống từ con số 900.000 lệnh một ngày lên gấp 3-6 lần, tương đương khoảng 3-5 triệu lệnh/ngày, trở thành “miễn dịch số” giúp giải quyết được tình trạng quá tải của sàn HoSE, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.

akaBot - Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot – Robot Process Automatic (RPA) giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình thủ công, mang tính chất lặp lại, tiết kiệm tới 60% chi phí và 90% thời gian.

“Miễn dịch số” akaBot có thể đáp ứng các nhu cầu vận hành dịch vụ liên tục 24/7 với tốc độ xử lý cao gấp 10 lần con người, giảm thiểu sự phụ thuộc vào con người, tối ưu hoá chi phí và chuyển đổi nguồn lực, dịch chuyển sang công việc có giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong bối cảnh đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm việc từ xa, làm việc trực tuyến...

Hiện đã có 50 khách hàng tập đoàn lớn tại 13 quốc gia đang sử dụng akaBot. Giải pháp này cũng đã giành được nhiều giải thưởng trên thế giới, trong đó có giải Tự động hóa Quy trình tốt nhất do The Asian Banker Vietnam 2021 trao tháng 5 vừa qua và được tổ chức Gartner đưa vào danh sách Peer Insights cùng 20 hãng hàng đầu thế giới như UIPath, Automation Anywhere, Blue Prism.

Base.vn - nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam với trên 5.000 khách hàng. Base.vn được thiết kế chuyên sâu cho từng tác vụ như quản lý công việc, phê duyệt đề xuất, quản lý quy trình, quản trị nhân sự, chấm công và lương thưởng... nhưng vẫn có thể trao đổi dữ liệu được với nhau trên một nền tảng chung thông qua Webhook và API. Base.vn cũng có thể kết nối giải pháp của nhiều đơn vị cung cấp khác nhau, tạo nên một bộ công cụ mạnh mẽ và toàn diện.

Đã có 12 triệu công việc được tạo ra trên nền tảng Base.vn, 13 triệu lượt tương tác hàng tháng, hơn 50 nghìn quy trình được số hoá và khoảng 2 triệu đề xuất được phê duyệt trong gần 5 năm qua.

Ngoài các sản phẩm được giới thiệu tại Gian hàng Quốc gia, tại gian hàng triển lãm riêng của doanh nghiệp, FPT cũng trình diễn các giải pháp công nghệ mới AI, Cloud, Blockchain… gồm FPT.AI - Nền tảng đột phá hiệu suất vận hành doanh nghiệp với Trí tuệ nhân tạo, FPT Cloud - Nền tảng Cloud thế hệ mới, akaChain - Nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nhanh hệ thống mạng lưới kinh doanh thông qua ứng dụng phân tán bằng công nghệ chuỗi khối và FPT.eContract - Giải pháp hợp đồng điện tử.

Các giải pháp được FPT giới thiệu và trình diễn tại triển lãm lần này nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số ưu việt của FPT giúp doanh nghiệp, tổ chức gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực vững vàng vượt qua các thách thức của đại dịch Covid-19 và sẵn sàng bứt phá trong “bình thường mới”.

Gian hàng giới thiệu dịch vụ, giải pháp, nền tảng công nghệ của FPT tại Triển lãm trực tuyến ITU Digital World 2021.

Trong bối cảnh hiện nay, với mong muốn cung cấp các "vũ khí" giúp các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phòng dịch hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo kinh doanh liên tục và duy trì phát triển kinh tế, vượt qua những thách thức của đại dịch, FPT đã triển khai Giải pháp toàn diện FPT eCovax bao gồm các giải pháp công nghệ, định hướng và tư vấn tổng thể giúp các địa phương, ban ngành, tổ chức, đơn vị tăng cường kháng thể, thích ứng linh hoạt trong mọi diễn biến dịch bệnh.