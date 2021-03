Bamboo Airways được đánh giá đạt tuyệt đối về an toàn hàng không

Ngay từ năm 2019, Bamboo Airways đã đạt chứng nhận đánh giá an toàn khai thác của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), trở thành thành viên chính thức của IATA.

Sau khi xếp hạng Bamboo Airways 7/7 sao về phòng chống Covid-19, trang AirlineRatings tiếp tục đánh giá Hãng mức cao nhất về mức độ an toàn hàng không.

Cụ thể, AirlineRatings đánh giá mức độ an toàn của mỗi hãng hàng không dựa trên sự phân tích toàn diện dữ liệu ghi nhận các sự cố nghiêm trọng liên quan đến tai nạn hàng không và phi công, kết hợp với sự kiểm định từ Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cùng với dữ liệu về việc tuân thủ Covid-19 mới nhất. Tính chất đánh giá là khách quan và công bằng đối với mọi hãng hàng không trên thế giới.

Bộ xếp hạng an toàn hàng không 7 sao của AirlineRatings tập trung chính vào các vấn đề: Trong 10 năm gần nhất hãng hàng không đã ghi nhận tai nạn gây thương vong về người nào chưa; hãng có để xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng do lỗi của phi công không; hãng và nước sở tại đã vượt qua các kỳ kiểm định quan trọng chưa (Kiểm định an toàn hoạt động IOSA của IATA, danh sách cấm bay của châu Âu, danh sách vùng lãnh thổ cấm bay vào không phận Mỹ của Cục hàng không liên bang FAA…); hãng có tuân thủ các tiêu chuẩn phòng chống Covid-19 quốc tế không;…

Với mỗi vi phạm, AirlineRatings sẽ trừ vào điểm đánh giá của các hãng từ 1 đến 3 sao tùy theo mức độ.

Trả lời báo chí, ông Đặng Tất Thắng - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết ưu tiên tiên quyết của Hãng hàng không là đảm bảo 100% các chuyến bay không xảy ra các sự cố uy hiếp an ninh, an toàn bay.

Để thiết lập nền tảng vững chắc cho mục tiêu này, lực lượng phi công được Bamboo Airways tuyển dụng trên nguyên tắc tuân thủ tuyệt đối quy định của Cục hàng không Việt Nam, các cơ quan chức năng liên quan, cũng như bộ quy chuẩn riêng của Bamboo Airways. Phần đông lượng phi công quốc tịch nước ngoài của Bamboo Airways đến từ các nước phát triển như Anh, Đức, Ý, Pháp, Mỹ, Brazil, Úc…

"Đích thân tôi và Ban tổng giám đốc tham dự trong hội đồng tuyển dụng phi công để tuyển lựa được những nhân lực không những giỏi chuyên môn, mà còn phù hợp với văn hóa. Ở đâu thì tôi không biết, còn tại Bamboo Airways, tôi khẳng định chắc chắn không bao giờ có trường hợp 'chạy chọt' vài nghìn USD để được vào biên chế phi công. Mọi quy trình đều diễn ra hoàn toàn minh bạch và chuẩn chỉ", ông Đặng Tất Thắng cho biết.

Ngay từ năm 2019, Bamboo Airways đã đạt chứng nhận đánh giá an toàn khai thác của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), trở thành thành viên chính thức của IATA.

Đến nay, Bamboo Airways đã vận chuyển trên 7 triệu lượt khách an toàn tuyệt đối 100%, chỉ số đúng giờ cao nhất toàn ngành lên đến hơn 97%.

Cùng mức xếp hạng 7/7 sao về an toàn hàng không của Bamboo Airways là một số hãng hàng không 5 sao khác trên thế giới như All Nippon Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Singapore Airlines...

Trước đó, 7 tiêu chí phòng chống Covid-19 của AirlinesRatings cũng được Bamboo Airways đáp ứng toàn diện, từ trang thiết bị cơ sở vật chất, đến cơ sở truyền thông thông tin và thực tiễn áp dụng trong phục vụ và dịch vụ của hãng bay.

AirlineRatings là đơn vị chuyên đánh giá tổng hợp các sản phẩm và an toàn hàng không hàng đầu trên thế giới. Bảng xếp hạng của AirlineRatings thống kê hơn 435 hãng hàng không trên toàn thế giới. Hệ đánh giá của AirlineRatings bao gồm 7 sao, với mức 7 là mức cao nhất.