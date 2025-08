Bảo hiểm VietinBank - VBI: Vươn lên vị trí Top 3 nhóm thương hiệu bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam

Đáng chú ý, đây là năm thứ 10 liên tiếp doanh nghiệp này nằm trong bảng xếp hạng Top 10 với thứ hạng liên tục được cải thiện.

Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín là bảng xếp hạng thường niên do Vietnam Report và báo VietnamNet công bố từ năm 2016, dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông; (3) và Kết quả khảo sát độc lập ý kiến người dùng và chuyên gia.

Theo Vietnam Report, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình, uy tín doanh nghiệp không chỉ là tài sản vô hình mà còn là lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Những thương hiệu được vinh danh trong Top 10 đều là các doanh nghiệp có kết quả tài chính ấn tượng và tiên phong đổi mới, thể hiện vị thế dẫn dắt ngành đi qua sóng gió và truyền cảm hứng cho sự phát triển bền vững.

VƯƠN MÌNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỘNG

Theo báo cáo ngành bảo hiểm của Vietnam Report, thị trường bảo hiểm Việt Nam những năm gần đây ghi nhận nhiều biến động. Năm 2023, chỉ 10,9% doanh nghiệp đạt tăng trưởng doanh thu trên 25%, nhóm doanh thu giảm tăng lên 32,6%. Năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trên 25% là 44,4% - mức cao nhất trong cả giai đoạn 2020–2024.

Trong bối cảnh ấy, VBI đã cho thấy bản lĩnh khi duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm của VBI đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2024, mặc dù chịu ảnh hưởng từ chi phí chi trả tăng cao do bão Yagi (tổng chi trả tổn thất gần 1.000 tỷ đồng), doanh nghiệp vẫn đạt doanh thu gần 4.500 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 17%. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của VBI đạt hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ.

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG: ĐỘNG LỰC CỐT LÕI CHO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

Bên cạnh những chỉ số kinh doanh tích cực, VBI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được biết đến với nhiều chiến dịch lan tỏa ý nghĩa của bảo hiểm dựa trên sự thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của khách hàng.

Tiêu biểu là chiến dịch ra mắt nhân vật đại diện thương hiệu (mascot) Vibie được triển khai vào tháng 6/2025 vừa qua. VBI thấu hiểu, những thuật ngữ, kiến thức của ngành bảo hiểm đôi khi vẫn gây cảm giác xa lạ và e ngại với người dùng.

Việc ra mắt mascot Vibie là một phần trong chiến lược truyền thông mới của VBI nhằm đưa thương hiệu gần gũi hơn với người dùng và giải quyết các rào cản trong nhận thức về bảo hiểm. Mascot Vibie, với tạo hình và biểu cảm dễ thương, được xem như một người bạn đồng hành của khách hàng, hỗ trợ việc truyền tải thông tin, kiến thức về bảo hiểm được dễ hiểu, hiệu quả hơn.

Mascot Vibie xuất hiện trong một sự kiện của Bảo hiểm VietinBank - VBI.

Nhằm tăng cường sự minh bạch và tiện ích cho khách hàng trong quá trình sử dụng bảo hiểm, VBI cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các quy trình và dịch vụ bảo hiểm. Với nền tảng công nghệ vững mạnh, VBI đã hợp tác với nhiều đối tác công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, thương mại để triển khai các sản phẩm bảo hiểm số thiết thực, đáp ứng nhu cầu người dùng trong bối cảnh mới.

Việc ứng dụng công nghệ số cũng giúp các quy trình, thủ tục mua và bồi thường bảo hiểm được tinh giản, nhanh chóng và minh bạch hơn. “Nâng cao trải nghiệm và sự an tâm của khách hàng chính là động lực cốt lõi, thúc đẩy doanh nghiệp nỗ lực chuyển mình”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2025.

Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường bảo hiểm Việt Nam có nhiểu triển vọng tăng trưởng tích cực, nhằm phát huy năng lực nội tại và củng cố vị thế thương hiệu, VBI tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận năm 2025 trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư cho các chiến lược phát triển mũi nhọn là chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, nhằm tăng cường uy tín thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.