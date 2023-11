Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua Bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, ngày 09/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, đối với Nguyễn Danh Sơn, sinh năm 1966, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Danh Sơn.

Trước đó, ngày 4/11, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam năm người, trong đó có một phó trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực và một trưởng phòng thuộc Tập đoàn EVN.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là cán bộ của Cục Điều tiết điện lực gồm: Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương); Trịnh Văn Đoàn, Chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực.

Ba người bị bắt là cán bộ của Tập đoàn gồm: Nguyễn Hữu Khải, Trưởng phòng kinh doanh mua điện Công ty Mua bán điện, Tập đoàn EVN; Đỗ Ngọc Tuyền, Chuyên viên của phòng này; Trương Hoàng Dũng, Chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin Công ty Mua bán điện. Cả năm người này bị điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.