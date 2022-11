BIDC nghiệm thu dự án nâng cấp Core Banking do FPT IS triển khai

Vừa qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) đã chính thức nghiệm thu tổng thể dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng và phiên bản phần mềm hệ thống Core Banking T24” do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai. Dự án giúp nâng cấp hệ thống core T24 từ R09 lên R18 cho Ngân hàng BIDC, được chia làm 2 giai đoạn: cung cấp phần cứng và nâng cấp phần mềm.

Đây là lần đầu tiên BIDC thực hiện nâng cấp hệ thống sau 10 năm chuyển đổi Core Banking. Vì vậy, việc vận hành hệ thống hoàn chỉnh có ý nghĩa rất lớn cho BIDC, đồng thời khẳng định năng lực triển khai, sự tin tưởng của khách hàng đối với FPT IS. Đây là bước đệm để FPT IS tiếp tục tiến sâu và phát triển mạnh hơn nữa trong việc nâng cấp, chuyển đổi Core Banking cho bất kỳ ngân hàng nào trong tương lai, cũng như mở ra cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp/ngân hàng khác tại Campuchia.

Đại diện Ngân hàng BIDC, ông Lâm Văn Hải - Tổng Giám đốc khẳng định việc hoàn thiện tổng thể dự án nâng cấp hệ thống Core Banking đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược số hóa của BIDC, từ đó mang đến nhiều sản phẩm và tiện ích mới cho khách hàng.

“Với định hướng mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ và tiến tới trở thành ngân hàng số, chúng tôi tin tưởng hệ thống Core Banking mới sẽ là bàn đạp mạnh mẽ, thúc đẩy BIDC tiến gần hơn tới mục tiêu chiến lược này. Các giải pháp số hoá như: mở mới tài khoản online, cho vay online, thanh toán quốc tế,.. sẽ được BIDC chú trọng đầu tư trong thời gian tới. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ FPT IS với các dự án quan trọng tiếp theo”, ông Hải nhấn mạnh.

Ông Lâm Văn Hải - Tổng giám đốc BIDC khẳng định hệ thống Core Banking mới góp phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của công ty.

Dự án nâng cấp tổng thể giúp công tác vận hành hệ thống Core Banking được thông suốt, ổn định hơn, khắc phục các hạn chế từ phiên bản cũ, tăng cường bảo mật và tận dụng những ưu điểm của phần mềm T24 mới. Thời gian vận hành cuối ngày COB được tối ưu và rút ngắn. Các chức năng trên Core Banking đều được nâng cấp, quy trình nghiệp vụ được cải thiện nhờ hệ thống GAP mới, qua đó mang đến trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng.

Hệ thống Core Banking T24 với các kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại và khả năng mở rộng hệ thống sẽ giúp BIDC dễ dàng triển khai tích hợp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số như: mở tài khoản online bằng giải pháp định danh xác thực khách hàng điện tử eKYC, các giải pháp cho vay trực tuyến….

Ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS đánh giá cao tầm nhìn và chiến lược của ban lãnh đạo BIDC trong dự án nâng cấp Hệ thống Core Banking T24. Ông Triều cho rằng lợi thế am hiểu công nghệ cùng kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Campuchia như: Hệ thống Thông tin quản lý Tài chính cho Kho bạc Nhà nước - Chính phủ Hoàng gia Campuchia (FMIS), Dự án triển khai Hệ thống tính cước (Billing) và đối soát cước (Interconnect) cho Telecom Cambodia…. đã giúp FPT IS triển khai Core Banking thành công cho BIDC.

“Giai đoạn thực hiện dự án cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam và Campuchia. Nhưng với tinh thần quyết liệt, đồng hành cùng khách hàng để đảm bảo đúng tiến độ, đội dự án FPT IS không chỉ hỗ trợ, triển khai liên tục từ Việt Nam, mà còn sẵn sàng onsite trực tiếp nhiều tháng tại trụ sở BIDC (Campuchia). Chính nhờ sự am hiểu nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa hai bên và quyết tâm hợp lực vượt qua khó khăn, FPT IS cùng BIDC đã đưa sự hợp tác đi tới thành công”, ông Triều chia sẻ.

Ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên là nền tảng cho hợp tác thành công.

Với sự ưu việt của nền tảng Core Banking mới, BIDC sẽ tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm ứng dụng công nghệ số hiện đại, có tính cạnh tranh cao và tối ưu trải nghiệm cuối cho người dùng. Hiện tại, BIDC được đánh giá là một những ngân hàng có bước tiến chuyển đổi số hiệu quả nhất tại Campuchia. Hệ thống Core Banking mới đi vào vận hành thành công sẽ góp phần giữ vững vị thế của BIDC trong nhóm những ngân hàng có nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, và tiên phong chuyển đổi thành Ngân hàng số hàng đầu tại Campuchia.

Về phía FPT IS, đây là doanh nghiệp công nghệ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính. Trong suốt 28 năm phát triển, FPT IS đã triển khai giải pháp lõi và tổng thể, bao gồm giải pháp tự xây dựng cũng như tích hợp với các hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Các giải pháp của FPT IS hiện đang phục vụ hơn 300 ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, FPT IS đã có kinh nghiệm triển khai dự án Core Banking cho Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Lào - Việt… Hiện nay, FPT IS đang tiếp tục đầu tư phát triển nhiều giải pháp số mang tính trọng điểm, đồng hành cùng ngành Ngân hàng - Tài chính trong chiến lược chuyển đổi số.