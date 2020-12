Biến bê tông thành mảng xanh giữa trời

Năm 2019, Forest In The Sky vượt qua 192 công trình dự thi từ 37 nước để đoạt giải "Toà nhà xanh được yêu thích nhất" (Green Solution Award 2019), do Construction 21 tổ chức. Construction 21 quy tụ gần 33 nghìn kiến trúc sư danh tiếng; 70 nghìn người theo dõi/năm; 2.000 nghiên cứu thực tế; 7 triệu người đọc trên website và 12 nghìn lược theo dõi qua Twitter.