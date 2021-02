Bình Phước: Sân bay Téc Ních chưa quy hoạch, “cò” đã thổi giá đất dựng đứng

Trước tình trạng này, UBND huyện Hớn Quản cấp tốc có văn bản gửi Công an huyện Hớn Quản, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

GIÁ ĐẤT TĂNG DỰNG ĐỨNG SAU MỘT TUẦN

Trong vai một nhà đầu tư bất động sản, phóng viên VnEconomy liên hệ với nhân viên môi giới H.V. tại Bình Phước đang có mặt tại hiện trường xã An Khương, Hớn Quản - nơi được cho là sẽ xây dựng sân bay lưỡng dụng Téc Ních nhằm mục đích phát triển kinh tế địa phương. Theo thông tin từ môi giới này, chiều ngày 24/2, khu vực xã An Khương vẫn vắng vẻ, tiêu điều do lo sợ Covid 19, tuy nhiên, sang ngày 25/2, xuất hiện nhiều nhà đầu tư đến từ khắp các nơi như Tp.HCM, Đà Nẵng, thậm chí là cả Hà Nội đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Giá đất vì thế đã có sự tăng đáng kể. Chẳng hạn, một lô đất mặt tiền tại xã An Khương, vị trí bằng phẳng, có thổ cư được rao bán cách đây đúng một tuần 90 triệu/ mét ngang, hiện tại đã tăng lên khoảng 200 - 220 triệu/mét ngang, tăng 2,5 lần trong một tuần. Một lô đất 10 mét mặt tiền, 50 mét chiều sâu cách đây một tuần được rao bán khoảng 900 triệu, giờ có giá khoảng 2,2 tỷ đồng. “Lô 10x50 quá nhiều khách hỏi, hiện em đã hết hàng, hiện em chỉ còn vài lô 20x50, em bán giá cho chị 4,4 tỷ, khách của em lấy sang tay luôn là 5 tỷ, lời luôn 600 triệu trong ngày không nhanh tay là hết”, môi giới này cho biết.

Khi được hỏi về sân bay Téc Ních khi nào được xây dựng, nhân viên môi giới nói “trong giới kêu là tháng 3 có bản vẽ, tầm khoảng đến 2030 là xây, nhưng đa số mọi người chỉ lướt, ít ai ôm dài hạn, chị lướt sẽ có lợi hơn”.

Tình trạng san lấp, phân lô bán nền tại xã An Khương, Hớn Quản.

Không chỉ khu vực xã An Khương sôi động, trên các trang mạng xã hội cũng rầm rộ thông tin rao bán đất nền tại Hớn Quản. Ghi nhận tại trang batdongsan.com.vn, chỉ trong vòng hai ngày gần đây, xuất hiện hàng chục tin rao bán đất An Khương với lời quảng cáo hấp dẫn nhờ sân bay Téc Ních dù trước đó không hề có một thông tin rao bán nào.

Đất tại An Khương được rao bán rầm rộ trên mạng.

Trong khi đó, tại các khu vực khác như thị trấn Tân Khai, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, đất nằm ngay mặt đường diện tích 1.000 m2 đang được rao bán với giá chỉ 280 triệu, tương đương một mét ngang đất tại xã An Khương (khoảng 220 triệu đồng).

KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN KHÔNG BÁN ĐẤT

Trước tình trạng này, UBND huyện Hớn Quản, Bình Phước cấp tốc có văn bản gửi Công an huyện Hớn Quản, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Công văn do Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh ký tên nêu rõ: Thời gian vừa qua, sau khi Đoàn công tác của Tỉnh uỷ đi khảo sát khu vực sân bay Téc Ních, nhiều đối tượng đầu cơ, môi giới đất đai trong và ngoài lợi dụng thông tin về việc khảo sát sân bay Téc Ních để tụ tập đông người, đẩy giá cao gấp nhiều lần so với giá thực tế.

Tình hình này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm dịch bệnh Covid 19, làm cho nông dân bán đất sản xuất lấy tiền mua sắm đồ dùng xe máy, ô tô, nhà cửa mà không có kế hoạch sử dụng tiền bán đất một cách hiệu quả, đặc biệt là người đồng bào thiểu số tại các xã An Khương, Tân Lợi.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; thường xuyên cập nhật, thông tin tuyên truyền đến người dân về chủ trương quy hoạch sân bay Téc Ních theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử, facebook của tỉnh, huyện để người dân biết, không để các đối tượng cơ hội đất đai lợi dụng đưa thông tin gây hiểu nhầm nhằm trục lợi.

Đối với UBND các xã, Tân Lợi, An Khương, quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất khu vực sân bay Téc Ních, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xây dựng trái quy định, sử dụng đất sai mục đích, các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại khu vực sân bay Téc Ních.

Kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi tụ tập đông người không có tổ chức, trái phép gây mất an ninh trật tự, không đeo khẩu trang tại nơi công cộng để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 đặc biệt tại khu vực Sân bay Téc Ních. Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không để các đối tượng cơ hội đất đai lôi kéo, xúi dục bán đất dẫn đến không còn đất để sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ đói, nghèo…

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường quản lý đất đai thuộc khu vực Sân bay Téc Ních được giao, không để người dân lấn chiếm, mua bán trái phép…

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ lực lượng cho UBND các xã: Tân Lợi, An Khương tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đặc biệt tại khu vực Sân bay Téc Ních; cử các lực lượng chức năng nắm bắt thông tin, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có những hành vi đưa thông tin sai sự thật về quy hoạch sân bay Téc Ních.

CÓ NÊN XÂY SÂN BAY TÉC NÍCH?

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước trước đó, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh là giao sân bay Téc Ních Hớn Quản cho Bình Phước mở rộng 400 - 500ha để thực hiện sân bay lưỡng dụng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh Bình Phước là tỉnh biên giới và đang hướng đến là một trung tâm phát triển công nghiệp - năng lượng. Do vậy, việc có một sân bay lưỡng dụng có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế cùng với hệ thống đường cao tốc, đường sắt thì đây là lợi thế cần thiết để thu hút các nhà đầu tư lớn đến “xây tổ”, nhất là các nhà đầu tư, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Qua đó, giúp Bình Phước có thêm điều kiện phát triển xứng tầm với tiềm năng và lợi thế vốn có của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Từ yêu cầu của thực tiễn và xu thế phát triển trong tương lai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị các sở ngành, đơn vị nhanh chóng thực hiện những phần việc được giao. Ngay trong tháng 3/2021, có kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để tỉnh đề nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược, thuận tiện cho trung chuyển, giao thương, như cách sân bay Tân Sơn Nhất 110 km, sân bay quốc tế Long Thành chưa đầy 100 km và cũng rất gần với các cảng nước sâu như Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Vải, là địa bàn trung chuyển giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Trong khi đó, theo dự thảo Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Giao thông Vận tải cũng không có sân bay Téc Ních của Bình Phước.