Dòng tiền đầu tư bất động sản miền Bắc đang tìm “bến đỗ” mới

Tại báo cáo mới nhất về dòng vốn đầu tư nhà đất, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đã có những đánh giá đáng chú ý về thị trường bất động sản miền Bắc và miền Nam.

"Thời gian qua, thị trường bất động sản khu vực phía Bắc, đặc biệt tại Hà Nội và các tỉnh vùng ven liên tục thiết lập mặt bằng giá cao, trong khi nguồn cung thiếu đa dạng. Do đó, sau giai đoạn sôi động nhờ lực cầu bị dồn nén được giải phóng, đến nay, sức hấp dẫn của thị trường miền Bắc đã suy giảm.

Ngược lại, nguồn cung phía Nam đang trở nên đa dạng hơn, nhiều dự án được chào bán với mức giá phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng, đáp ứng được nhu cầu tích lũy bị nén trong thời gian dài. Sự hồi phục này đã thu hút không ít khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, trong đó có một lượng đáng kể nhà đầu tư đến từ miền Bắc", báo cáo nêu rõ.

Theo đại diện Hội Môi giới bất động sản, giá bất động sản ở các khu vực vùng ven Tp. Hồ Chí Minh (cũ) như Long An, Bình Dương, Đồng Nai không quá cao, còn dư địa tăng trưởng tốt, đồng thời được hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành. Ngoài ra, việc các tập đoàn bất động sản lớn, uy tín đẩy mạnh phát triển dự án tại miền Nam cũng tạo tâm lý an tâm, trở thành “lực kéo” quan trọng thu hút dòng tiền dịch chuyển từ các thị trường phía Bắc. Song song với đó, nhiều sàn giao dịch bất động sản có trụ sở tại miền Bắc cũng đang tích cực mở rộng hoạt động, mang theo lượng khách hàng và vốn đầu tư vào miền Nam.

Không dừng lại ở những thị trường bất động sản truyền thống, nhiều nhà đầu tư miền Bắc đã bắt đầu tìm kiếm các thị trường mới, có tiềm năng phát triển và biên độ tăng trưởng dài hạn, thay vì tập trung “lướt sóng” kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Xu hướng ưu tiên các sản phẩm bất động sản đa mục đích, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê, sinh lời ổn định, nằm trong các khu tổ hợp đa tiện ích đang được quan tâm nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, Hội An nổi lên như một điểm sáng mới.

Lý giải về xu hướng trên, Hội Môi giới bất động sản cho rằng do vị trí địa lý của Hội An là nằm trên trục phát triển miền Trung, nên địa phương này được hưởng lợi từ kế hoạch mở rộng sân bay Đà Nẵng, dự án tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Chu Lai, mở rộng đường ven biển, cũng như khơi thông sông Cổ Cò. Những dự án này hứa hẹn đưa Hội An trở thành “cửa ngõ du lịch mới” cũng như cực tăng trưởng cho nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2025, Quảng Nam chính thức sáp nhập vào Đà Nẵng, góp phần hình thành một siêu đô thị du lịch, tạo lực đẩy rất lớn cho giá trị bất động sản toàn khu vực. Đáng chú ý, mặt bằng giá tại Hội An hiện vẫn thấp hơn so với các thành phố du lịch khác, trong khi tiềm năng phục hồi du lịch quốc tế, tăng tỷ lệ lưu trú dài ngày và nguồn cung có pháp lý minh bạch lại đang khan hiếm. Đây là yếu tố giúp bất động sản Hội An hấp dẫn dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trên cả nước nói chung và từ khu vực miền Bắc nói riêng.