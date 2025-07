TP. Hồ Chí Minh sắp có thêm nhiều dự án bất động sản

Theo đánh giá của nhiều đơn vị nghiên cứu bất động sản, thị trường phía Nam đang ghi nhận sự trỗi dậy rõ nét với hàng loạt dự án mới được triển khai, cũng như nhiều dự án đã và đang tháo gỡ được các vướng mắc pháp lý để tái khởi động, mở bán trở lại. Nhờ đó, nguồn cung nhà ở khu vực phía Nam trở nên đa dạng hơn, nhiều dự án được chào bán với mức giá phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng.

Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh, các dự án chung cư đã bàn giao như Bcons Green View, Charm City, Bcons Plaza, Samsora Riverside,… ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái. Bên cạnh đó, các dự án mới đang và sắp triển khai cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng khi hứa hẹn sẽ bổ sung cho thị trường một lượng cung rất lớn.

Đơn cử, ngày 5/7, OBC Holdings đã công bố 6 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỉ đồng. Tổng cộng 6 dự án này sẽ cung cấp khoảng 8.000 sản phẩm đa dạng, từ nhà ở đến thương mại, bao gồm cả các sản phẩm thấp tầng và cao tầng, đáp ứng mọi nhu cầu và phân khúc khách hàng. Trong đó, dự án đầu tay của OBC Holdings là A&K Tower, tọa lạc ngay trung tâm phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiến trúc hiện đại với diện tích 10.000 m2, gồm 2 khối tháp cao 27 tầng, cung cấp 1.155 căn hộ cao cấp.

Ngoài ra, dự án Bcons Bình An – Đông Tây có vị trí đắc địa khi tọa lạc tại trục đường Thống Nhất nối liền với Xa lộ Hà Nội, liền kề đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Dự án nằm trên khu đất 30.000 m2, có tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng gồm tổ hợp hơn 1.800 căn hộ, và tòa tháp đôi cao 39 tầng dành cho thương mại dịch vụ có tổng diện tích gần 173.000 m2, đây cũng chính là trụ sở chính của Tập đoàn Bcons trong tương lai. Dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2028, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho khu vực, không gian làm việc cho các công ty, tập đoàn trong nước và ngoài nước.

Là dự án trọng điểm năm 2025 của An Gia, The Gió Riverside có diện tích khoảng 2,9 ha với quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng. Dự án tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề nút giao Tân Vạn, trục xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3. Dự án có quy mô 3.000 căn hộ; tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ mới chào bán khoảng 1.200 căn cho đợt mở bán đầu tiên.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các dự án chung cư khác như A&T Bình Dương thuộc phường Lái Thiêu, TP.Thuận An với quy mô gần 1.000 căn hộ; Cũng tại TP. Thuận An, nguồn cung căn hộ tại khu vực này còn đến từ dự án Astral City với nguồn cung 5.000 căn hộ; Dự án chung cư PiCity Sky Park cung ứng hơn 1.500 căn hộ, office-tel và shophouse; Dự án Phú Đông SkyOne có quy mô 780 căn hộ; Dự án TT AVIO của liên doanh Nhật Cosmos Initia, Koterasu và TT Capital với khoảng 2.000 căn hộ… hứa hẹn nguồn cung dồi dào và thị trường sẽ sôi động trong thời gian tới.