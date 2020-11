Blog chứng khoán: "Chứng" Mỹ bốc đầu, thị trường trong nước quá yếu

Hôm nay đáng lẽ thị trường phải tăng bốc hơn vì lý do "sợ" bầu cử Mỹ có vẻ không đúng: Ngay cả chứng khoán Mỹ cũng còn tăng bốc đầu, nhưng thị trường Việt Nam lại thấp thỏm phát nản.



Nhóm cổ phiếu dẫn dắt bị phân hóa sức mạnh và nhiều mã suy yếu là lý do khiến chỉ số kém, nhưng điều đó không lý giải được áp lực chốt lời gia tăng: Độ rộng đã hẹp lại cộng với thanh khoản lớn hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó giao dịch. Cả buổi sáng không có setup nào đạt chuẩn. Basis co dãn thất thường khiến Long cũng khó mà Short cũng khó.

Mốc hỗ trợ 899-900 của VN30 được kiểm định vào giữa phiên sáng nhưng basis tới trên 7 điểm. Nếu Long thì biên lợi nhuận rất nhỏ vì VN30 trước đó đã có 1 đỉnh intraday đầu ngày ở 904.78, chưa kể ngưỡng cản xác định trước ở 906. Basis có thể tự co lại trong chiều tăng của VN30, vì vậy không Long.

Lúc 11h có một setup Short khả dĩ, là khi F1 chạy vượt 910, vượt đỉnh buổi sáng nhưng không có Short cover thường thấy, basis khi đó khoảng 6,3 điểm. Tuy nhiên VN30 hoàn toàn có thể vượt 904 để lên 906 nên chờ điểm Short cao hơn, cuối cùng F1 lẫn VN30 lại điều chỉnh, bỏ qua.

Buổi chiều VN30 có nhịp giảm thủng đáy 900 buổi sáng, basis 5,5 điểm, Short 906. VN30 đi rất đúng kịch bản xuống hỗ trợ 896 (chạm 897) nhưng basis lại rộng ra, rất khó chịu. Khi VN30 đi lên từ 897, cover 905.5. Điểm Short thứ hai là nhịp Short cover kéo F1 vượt 908 rất nhanh, VN30 cũng lên sát 902. Kịch bản là VN30 có thể retest 904, F1 lên 910 nhưng với basis rộng hơn 7 điểm thì khả năng cao là basis sẽ tự co lại. Short 908.3, cover ngay 905. Thời gian còn lại dự kiến thị trường sẽ nhiễu động khó lường, đứng ngoài. Hôm nay hầu như không kiếm ăn gì được.

F1 co dãn basis liên tục trong phiên nên rất khó giao dịch.

Diễn biến trên thị trường phái sinh đang phản ánh kỳ vọng tương đối cao khi mức basis bình quân hôm nay lớn hơn nhiều so với hôm qua. Basis cũng tự co dãn trong phiên bất chấp biến động khá mạnh của VN30. Futures Mỹ tăng mạnh kể cả sau phiên đêm qua các chỉ số tăng hơn 1% có thể là lý do củng cố kỳ vọng được thể hiện trên thị trường phái sinh hôm nay.

Đối với thị trường cơ sở, đà tăng yếu đi không chỉ thể hiện ở chỉ số mà ở mức tăng của đa số cổ phiếu. VN-Index hay VN30 bị ảnh hưởng từ nhóm trụ là bình thường, nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá đã tăng lên, cũng như mức tăng ở cổ phiếu thấp đi nhiều so với hôm qua. Đó là hệ quả của hiện tượng chốt lời ngắn hạn. Tính đến hết ngày hôm nay, tỷ lệ có lãi T+3 trên 1% tương đối cao, đạt 60% trong rổ VN100. Vì vậy sẽ sớm có lực chốt lời ngắn hạn mạnh hơn nữa các phiên tới.

Thị trường hôm nay dừng ở mức độ dao động thông thường trước sức ép chốt lời T3. Thanh khoản gia tăng đáng kể trong nhóm VN30 kéo theo thanh khoản chung tăng. VN30-Index chốt ngày thấp hơn giá đỉnh khoảng 0,3% nhưng cổ phiếu trong rổ bình quân thấp hơn 0,9%. Hẳn phải có lực bán nhất định mới đẩy lùi giá xuống như vậy.

Lực bán ngắn hạn là lý do duy nhất cản đà đi lên của cổ phiếu lẫn chỉ số phiên này. Yếu tố tâm lý đáng ra phải mạnh hơn hôm qua vì chứng khoán Mỹ tăng rất tốt, kể cả cơ sở lẫn Futures cho thấy câu chuyện bầu cử Tổng thống dường như hơi bị làm quá lên. Thanh khoản tăng mạnh so với hôm qua phần nào thể hiện tâm lý tốt và sẵn sàng mua nhưng lực cản ngắn hạn cũng kiềm chế được giá.

Mặc dù các thông tin bên ngoài có thể ảnh hưởng nhất định tới tâm lý, nhưng cung cầu nội tại mới là điều quyết định. Chứng khoán quốc tế tăng không nhất thiết giúp thị trường trong nước tăng nếu như nhà đầu tư vẫn quyết định chốt lời nhiều hơn mua vào. Dòng tiền sau khi đạt đỉnh đã được rút ra khá nhiều và chỉ có giá chiết khấu mới đủ hấp dẫn để mua lại. Cho đến khi dòng tiền vào quay lại mức cao trên 6k tỷ và duy trì ổn định thì thị trường mới có cơ hội quay lại xu hướng đi lên. Tới lúc đó, nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang diễn ra với đỉnh cao đã được xác định ở cả chỉ số lẫn cổ phiếu.