Quỹ ngoại: Cổ phiếu Việt Nam đang hấp dẫn với dự báo tăng trưởng EPS năm 2026 là 21,4%

Lumen Vietnam Fund vừa đưa ra nhận định về triển vọng chứng khoái thời gian tới trong đó nhìn nhận lại thị trường chứng kiến sự biến động mạnh trong tháng 4 vừa qua, chỉ số VNAS lùi sâu về mốc 1.134 điểm vào ngày 9/4, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023, đánh dấu một đợt điều chỉnh mạnh -16%. Tuy nhiên, VNAS đã cho thấy sự kiên cường khi phục hồi mạnh mẽ và đóng cửa tháng ở mức 1.277,5 chỉ còn giảm 5,4% so với tháng trước, đưa mức lỗ tính từ đầu năm đến nay xuống -4,4%.

Mặc dù có sự sụt giảm mạnh trong tháng 4, nhưng các chỉ số của Vn-Index vẫn được đánh giá tốt hơn so với các đối thủ trong khu vực.

Sự sụt giảm này dẫn đến việc các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường bán ròng, với dòng vốn rút ra 541 triệu USD. Tuy nhiên, các nhà đầu tư bán lẻ trong nước đã trở thành người mua ròng duy nhất trong tháng 4 với dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, những cổ phiếu này cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh trong kết quả kinh doanh quý 1.

Tuy nhiên, theo Lumen Vietnam Fund, điều quan trọng là sự điều chỉnh này xảy ra quanh mức tâm lý 1.200, phù hợp với mức định giá trung bình trong 5 năm và mức định giá cao nhất của năm 2018, cho thấy sự ổn định tại một mức hỗ trợ quan trọng.

Các chính sách thuế quan gần đây của Mỹ đã làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu và gia tăng lo ngại về một sự suy giảm kinh tế toàn cầu tiềm tàng trong các quý tới. Đối với Việt Nam, mặc dù dữ liệu xuất khẩu trong tháng 4 rất khả quan – với mức tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước – nhưng triển vọng vẫn nhạy cảm với các diễn biến thuế quan trong tương lai.

Nhiều nhà xuất khẩu Việt Nam hiện đang hưởng lợi từ việc hoãn thuế tạm thời, nhưng nếu các mức thuế mới của Mỹ không thuận lợi, động lực xuất khẩu của Việt Nam có thể suy giảm. Đồng thời, đồng Việt Nam (VND) tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh biến động thị trường toàn cầu và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Về mặt tích cực, Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi chủ động để ổn định tình hình. Các cuộc đàm phán thương mại song phương với Mỹ đang diễn ra nhằm giảm bớt căng thẳng và xây dựng một mối quan hệ thương mại ổn định hơn.

Đồng thời, Việt Nam đang tích cực đa dạng hóa các quan hệ thương mại bằng cách củng cố mối quan hệ với EU, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông, nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường nào.

Trong nước, một gói hỗ trợ tín dụng lớn đang được triển khai để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các khó khăn hiện tại như sản xuất, xây dựng và xuất khẩu. Ngoài ra, Chính phủ đang ban hành các chính sách mới để hỗ trợ phát triển lĩnh vực fintech, nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Các dấu hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Một số nhà đầu tư nước ngoài trước đó đã trì hoãn kế hoạch của họ giờ đây đang quay lại để tái đàm phán hợp đồng, báo hiệu sự phục hồi dần dần trong niềm tin của nhà đầu tư. Việt Nam tiếp tục là một trung tâm sản xuất toàn cầu quan trọng, với các tập đoàn lớn như Apple khẳng định cam kết sản xuất lâu dài của họ tại Việt Nam.

Ngành hàng không cũng đang phục hồi mạnh mẽ, với sự tăng trưởng đáng kể trong cả lưu lượng hành khách và hàng hóa, phản ánh sự phục hồi tổng thể trong hoạt động di chuyển và thương mại.

Về mặt định giá, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn, Vn-Index đang giao dịch với mức chiết khấu so với tiềm năng tăng trưởng của mình. Tính đến cuối tháng 4 năm 2025, danh mục đầu tư của LVF đang giao dịch với hệ số P/E dự phóng cho năm 2025 là 11,3 lần và P/E dự phóng cho năm 2026 là 9,3 lần, được hỗ trợ bởi dự báo tăng trưởng EPS là 18,7% so với năm trước trong năm 2025 và 21,4% so với năm trước trong năm 2026.

Những dự báo tăng trưởng này đã được điều chỉnh giảm so với các ước tính trước đây của quỹ là 21,7% và 26,7% lần lượt trong năm 2025 và 2026, tương ứng, sau khi áp dụng các mức thuế đối ứng của Mỹ.