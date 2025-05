ACB được chấp thuận phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 51.367 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB -HOSE) vừa có thông báo về việc chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho ACB tăng vốn điều lệ.

Theo đó, NHNN đã chấp thuận việc ACB tăng vốn thêm tối đa gần 6.700 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Được biết, đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 8/4 thông qua. Theo đó, ACB dự kiến phát hành 669.998.687 cổ phiếu với tỷ lệ 15% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 44.667 tỷ đồng lên tối đa 51.367 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ là quý 3/2025.

Cũng tại đại hội, HĐQT ACB cho biết, việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết nhằm thêm nguồn vốn trung dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ; có thêm nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, các dự án chiến lược của ngân hàng và nâng cao năng lực tài chính, thích ứng với biến động của thị trường.

Vừa qua, ACB mới đây đã công bố cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Cụ thể, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã nâng tỷ lệ sở hữu tại ACB lên hơn 63,2 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 1,416%. Số lượng cổ phần của người có liên quan đến bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là hơn 111,5 triệu cổ phần, tương ứng 2,497%.

Còn ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny cũng gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên hơn 51 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 1,142%. Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny hiện đang nắm giữ hơn 123,7 triệu cổ phần, tương đương 2,77%.

Trong báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư, VCSC đã kỳ vọng tín dụng của ACB tăng mạnh và NIM cải thiện.

VCSC cho biết ACB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm 2025 là 3,1%, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống là 3,9%. Theo VCSC điều này là do tăng trưởng tín dụng không đồng đều giữa các khu vực, với thị trường miền Bắc hoạt động mạnh hơn miền Nam (tăng trưởng tín dụng quý 1/2025 của TP.HCM là +1,3%; Bình Dương -0,5%), trong khi ACB tập trung mạnh hơn vào miền Nam, và tăng trưởng chậm của khách hàng SME tại ACB (+0,5% trong 3 tháng đầu năm 2025) do những thách thức kinh doanh và khó khăn về dòng tiền.

Tuy nhiên, ACB kỳ vọng tăng trưởng tín dụng quý 2/2025 sẽ vào khoảng 5-6%, đạt 8-9% trong nửa đầu năm 2025. Điều này được thúc đẩy bởi ACB tích cực tập trung vào các ngành SME mạnh hơn, và kỳ vọng rằng các chính sách của Chính phủ, đặc biệt là việc sáp nhập các tỉnh, sẽ kích thích thị trường bất động sản ở miền Nam.

Cho vay đối với các doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp chỉ chiếm lần lượt 2% và 1,5% danh mục cho vay của ACB.

Trong năm 2025, ACB kỳ vọng tăng trưởng cho vay đối với khách hàng cá nhân sẽ đạt 16-18% so với cùng kỳ năm trước, và tăng trưởng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn sẽ đạt 30-40% YoY.

NIM quý 1/2025 của ACB tiếp tục giảm so với quý trước do lãi suất cho vay cải thiện chậm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, cùng với việc tỷ lệ CASA giảm (-1,24 điểm % QoQ) do dòng tiền yếu hơn ở các khách hàng SME.

Bên cạnh đó, ACB Ngân hàng kỳ vọng NIM sẽ chạm đáy vào quý 2/2025 và sau đó tăng trở lại từ quý 3/2025 trở đi, nhờ việc tái cơ cấu danh mục cho vay và chi phí vốn giảm bắt đầu từ tháng 4/2025.

Đáng chú ý, trong quý 1/2025 là ACB, với danh mục trái phiếu chính phủ lớn và lành mạnh, đã sử dụng nguồn huy động này để vay vốn chi phí thấp từ NHNN và sau đó cho vay lại số vốn đó trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao hơn, tạo thêm thu nhập cho ngân hàng.

Về chất lượng Tài sản: ACB tin rằng tỷ lệ nợ xấu (NPL) đã đạt đỉnh vào quý 4/2024. ACB dự kiến tỷ lệ NPL sẽ đạt khoảng 1,2% vào cuối năm 2025, với chi phí dự phòng dự kiến sẽ giảm trong các quý tới, nhờ tốc độ thu hồi nợ xấu nhanh hơn.

Theo quan điểm của VCSC, mặc dù lợi nhuận quý 1/2025 của ACB thấp hơn một chút so với kỳ vọng của VCSC, nhưng VCSC vẫn tin tưởng vào chất lượng tài sản của ngân hàng, điều này, cùng với các chính sách hỗ trợ của chính phủ, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ sự bất ổn kinh tế vĩ mô. Qua đó, VCSC đã có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu này.