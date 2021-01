Blog chứng khoán: VN30 sẽ vượt đỉnh

Các cổ phiếu lớn đang lấy đà trong nhịp lùi kỹ thuật và có thể tạo điểm bùng nổ cho VNI rồi mới kết thúc nhịp tăng này. VN30 khả năng rất cao sẽ vượt đỉnh lịch sử trước.



Hôm nay bận không giao dịch. VN30 đã vượt qua ngưỡng cản cao nhất dự kiến hôm qua là 1.182.xx, chạm tới mức cản cao hơn ở 1.185.xx. Diễn biến đáng chú ý là F1 điều chỉnh bằng basis, còn trong phiên giá tăng không bao nhiêu, các giao dịch daytrade cơ bản là không hiệu quả.

Đối với thị trường cơ sở, VN30 đã chạm vào vùng đỉnh lịch sử năm 2018 trong khi VNI khá vất vả. Nguyên nhân là VNI thiếu các mã dẫn đủ lớn. VCB, GAS, SAB giảm, trong đó đặc biệt là SAB có ảnh hưởng rất nhiều. VN30 không bị SAB kéo xuống vì mã này nhỏ nên tăng tốt hơn.

VNI hiện đang không có nhiều ảnh hưởng, có chăng chỉ là giữ nhịp tăng chậm để dòng tiền vận động ở các nhóm cổ phiếu hiệu quả hơn. Nhìn từ góc độ cổ phiếu thì phiên này đà tăng rất tốt, thậm chí giao dịch nóng với thanh khoản rất cao ở nhiều mã, từ đầu cơ tới blue-chips.

Hiện tượng hạ nhiệt tại VCB, SAB, GAS, thậm chí là VIC, VNM có thể dẫn tới một phiên bùng nổ. Các mã này chỉ cần có một phiên tăng mạnh là kéo vọt VNI qua 1.2k vì nền tăng giá đã được các mã nhỏ hơn tạo ra. Cơ hội để VNI vượt 1.2k là khá cao vì như hôm nay VHM đã đảo chiều kỹ thuật rất mạnh. Diễn biến giá ở VHM trước đó rất giống VCB, VIC hay VNM.

Thị trường phái sinh đang co basis lại ngày càng nhiều. Hôm nay VN30 tăng rất khá nhưng F1 hầu như không di chuyển theo. Việc duy trì basis trên 30 điểm hai ngày trước là một cơ hội tốt cho các giao dịch arbitrage và bây giờ basis co lại – và sẽ còn co nữa khi tới gần điểm đáo hạn. Lực Long có vẻ đang cạn kiệt vì thanh khoản F1 phiên này giảm tới 40% so với hôm qua. Trong khi đó OI giảm xuống còn 55.318 hợp đồng.

HSX hôm nay xác lập kỷ lục thanh khoản mới với khoảng 16,3k tỷ đồng khớp lệnh nhưng độ rộng tích cực trở lại cho thấy thanh khoản này là tốt. Người mua vẫn đang chủ động tạo dao động cho giá còn người bán treo bán cao. Cơ hội cho VN30 vượt đỉnh là rất cao vì phiên này thực tế cũng đã có giá đóng cửa cao nhất lịch sử. Thị trường phái sinh chậm lại ở thời điểm này là bất ngờ vì vẫn còn 4 phiên giao dịch nữa mới đáo hạn. Basis F1 cuối ngày là 8,3 điểm, thậm chí F2 cũng co lại còn 15,8 điểm.

VN30 kết tuần ở ngay 1182.2, là ngưỡng điểm kháng cự xác định hôm qua. Kháng cự gần nhất là 1185; 1188; 1192; 1194; 1198. Hỗ trợ 1176; 1174; 1169; 1166.

Cơ hội cho VN30 tăng lên là cao và F1 có thể đáo hạn tại đỉnh cao nhất kỳ. Tuy nhiên basis có thể co hẹp thêm nữa. Nếu lượng OI khủng hiện tại có giao dịch arbitrage thì có thể Long trong kịch bản basis dưới 4 điểm và Vn30 vượt 1188.

F1 hầu như chỉ dao động trong biên độ hẹp hôm nay.

