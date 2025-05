Cổ đông MBS sắp được mua cổ phiếu thấp hơn 63% thị giá

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã MBS-HNX) công bố việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, MBS thông qua việc chào bán 68.737.557 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.

Số tiền dự kiến thu được khoảng 687,3 tỷ đồng, MBS sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Chốt phiên ngày 13/5, giá cổ phiếu MBS tăng 1,12% lên 27.100 đồng. Như vậy, cổ đông sẽ được mua cổ phiếu đợt chào bán nói trên với giá thấp hơn tới 63% so với thị giá.

Về kết quả kinh doanh, MBS ghi nhận tổng doanh thu tăng hơn 8 tỷ đạt 685 tỷ đồng; tổng chi phí giảm 78 tỷ từ 494,35 tỷ giảm còn gần 416 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 86,45 tỷ đồng đạt hơn 269 tỷ đồng.

MBS cho biết lợi nhuận tăng là do doanh thu tăng nhờ thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng so với cùng kỳ. Mặt khác, dư nợ từ hoạt động ký quỹ và ứng trước tăng đáng kể. Ngoài ra, doanh thu từ các hoạt động khác cũng ghi nhận mức tăng tích cự. Đồng thời, tổng chi phí giảm hơn 78 tỷ - tương ứng giảm 15,9% so với cùng kỳ quý trước.

Năm 2025, cổ đông MBS dự kiến tổng doanh thu tăng 8% so với thực hiện năm 2024 đạt 3.370 tỷ đồng; tổng chi phí là 2.070 tỷ đồng, bằng 94% so với thực hiện năm 2024 và lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ.