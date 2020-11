Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản ký ngày 09/11/2020 gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị chỉ đạo các Sở, ngành và huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng tài sản, mọi thủ tục pháp lý liên quan đến một công ty và một dự án của gia đình ông Trần Quý Thanh.



Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị tạm dừng mọi biến động tài sản liên quan đến Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.



Cụ thể, ngày 16/10/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Dương và Trần Quý Thanh có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và "trốn thuế".



Sự việc theo đơn tố giác xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.



Văn bản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 9/11/2020.

Căn cứ vào Điều 5, Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự và để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị Uỷ ban Nhân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế….và Uỷ ban Nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động bao gồm giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.



Được biết, Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai hiện do ông Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1987 làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc từ đầu tháng 10/2020. Trước đó, công ty này do bà Trần Ngọc Bích sinh ngày 14/11/1984 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.



Các thành viên Hội đồng quản trị của Bất động sản Minh Thành Đồng Nai gồm: bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương (sinh ngày 26/11/1981), ông Lê Công Sương (sinh ngày 14/08/1987). Ông Phạm Hoàng Minh (sinh năm 1946) trong đơn tố cáo đề cập đến từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.



Vốn điều lệ của Minh Thành Đồng Nai ở thời điểm giữa năm 2017 là 750 tỷ đồng. Bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là con gái của ông Trần Quý Thanh.