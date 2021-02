Bộ trưởng Y tế: "Dịch chưa thể kết thúc trong năm 2021"

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 sáng 19/2.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong quý 1/2021 phải tiếp tục coi chống dịch không chỉ là nhiêm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách trước mắt mà phải cả về lâu dài.

"Dịch Covid-19 không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm nay được, thậm chí kể cả năm 2021. Do đó, chúng tôi yêu cầu các địa phương tăng cường công tác chống dịch, chuẩn bị kịch bản cho mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, đặc biệt sử dụng triệt để phương châm 4 tại chỗ khi có dịch", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua chúng ta đã có một cái Tết an lành đối với toàn bộ người dân, song một vài địa phương vẫn phải căng mình chống dịch. Bộ trưởng đánh giá, đợt dịch lần này tương đối phức tạp, chủng lây bệnh là chủng virus biến đổi của Anh, tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với các chủng trước đó, vì vậy chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện nhiều ca nhiễm.

Đặc biệt, dịch lần này được phát hiện trong khu công nghiệp, lại xảy ra ngay trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán khiến mức độ phức tạp càng cao hơn. Đến nay, riêng ổ dịch Hải Dương đã phát hiện 575 trường hợp, vượt số ca nhiễm ở Đà Nẵng trước đó là 389 trường hợp. Số ca mắc trung bình trong ngày tại Hải Dương cũng cao hơn do chủng lần này tốc độ lây lan mạnh hơn.

Bộ trưởng Y tế đánh giá, nhờ đồng bộ quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch, đến nay 12/13 tỉnh, thành về cơ bản kiểm soát được dịch, riêng Hải Dương dù đã phong tỏa Tp Chí Linh ngay từ đầu nhưng trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh cần tăng cường giám sát hơn nữa, Bộ Y tế sẽ liên tục bổ sung lực lượng hỗ trợ cho Hải Dương.

Với các địa phương khác, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý không được chủ quan lơ là, đặc biệt không được nghĩ rằng dịch sẽ không xảy ra trên địa bàn tỉnh mình. "Thực tế dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, trường hợp của tỉnh Gia Lai là ví dụ, tưởng như không có ca nhiễm nào nhưng cuối cùng vẫn xảy ra lây nhiễm, tương tự các tỉnh khác cũng thế. Có như vậy, chúng ta mới không bị luống cuống đối phó khi dịch bệnh xảy ra", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp tục nhắc lại việc các địa phương luôn phải chuẩn bị kịch bản khi dịch xảy ra, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, trước hết là phải chuẩn bị phương án cho việc cách ly, giãn cách xã hội trên diện rộng, cách ly F1, F2 ra sao, đặc biệt trong trường phải cách ly đột ngột…tất cả các tình huống này đều phải được chuẩn bị sẵn cơ sở nếu không khi bùng phát dịch sẽ rất khó khăn.

"Trong đợt dịch ở Hải Dương, số lượng F1 phải cách ly đã vượt xa so với Đà Nẵng do xảy ra ở khu công nghiệp với số lượng công nhân lớn. Do đó, khi dịch xảy ra ở khu công nghiệp, trường học, thì các địa phương đều phải có kịch bản, quan điểm là tất cả F1 phải cách ly, sớm đưa mầm bệnh ra khỏi cộng đồng, chỉ có như vậy mới ngăn chặn được dịch", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị các địa phương cần kiểm tra ngay trên địa bàn toàn tỉnh những địa điểm có thể sử dụng làm nơi cách ly, lên kịch bản giám sát điều hành, cung cấp nhu yếu phẩm, đưa ra phương án cách ly với số lượng lớn.

Đặc biệt, phải phối hợp với lực lượng quân đội để điều hành khu cách ly. Thực tế, ở Hải Dương vừa qua, một số điểm cách ly ở khu vực dân sự chưa thực hiện nghiêm nên đã xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá, việc thực hiện giãn cách xã hội ở Hải Dương dù tốt nhưng vẫn phải quyết liệt và nghiêm chỉnh hơn nữa, tuyệt đối không để các gia đình giao lưu với nhau.

Người đứng đầu ngành Y tế cũng đề nghị các địa phương cần chuẩn bị kịch bản xét nghiệm trên diện rộng, nhất là trong trường hợp dịch lây lan thì phải nâng công suất lên trong thời gian ngắn.

Trường hợp của Hải Dương, Bộ Y tế đã phải cử rất nhiều lực lượng hỗ trợ tỉnh trong vấn đề lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên nếu một hai địa phương thì Bộ có thể hỗ trợ, nhưng nếu dịch bùng phát diện rộng thì Bộ sẽ không thể đáp ứng được.

"Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị các địa phương quan tâm đặc biệt cho công tác xét nghiệm, tất cả các cán bộ y tế phải được tập huấn lấy mẫu. Vai trò của xét nghiệm cũng là một trong những mấu chốt trong công tác phòng chống dịch, giúp chặn được tất cả nguồn lây.

Nếu xét nghiệm chậm là chúng ta đang đuổi theo dịch chứ không phải chặn dịch, trong khi chủng lần này lây nhiễm rất nhanh, nếu càng đuổi theo chúng ta sẽ càng bị đuối", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.