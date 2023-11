BV Land hợp tác cùng Savills phát triển dự án BV Diamond Hill Thái Nguyên

Theo đó, Savills Việt Nam sẽ thực hiện nghiên cứu thị trường, tư vấn ý tưởng phát triển dự án BV Diamond Hill Thái Nguyên do BV Land làm chủ đầu tư. Đây là kết quả sau thời gian dài BV Land đánh giá, tìm hiểu và lựa chọn đối tác uy tín và kinh nghiệm quốc tế dành cho dự án có quy mô hơn 1.500 tỷ nằm tại vị trí “kim cương” của thành phố Thái Nguyên.

Savills Việt Nam là tập đoàn lớn chuyên cung cấp dịch vụ bất động sản, được thành lập tại vương quốc Anh từ năm 1855, với hơn 600 văn phòng tại châu Mỹ, châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và khu vực Trung Đông. Với gần 30 năm hoạt động và phát triển ở Việt Nam, Savills là công ty tư vấn bất động sản chuyên cung cấp những dữ liệu và nghiên cứu sâu nhất về sự phát triển thị trường bất động sản tại các địa phương.

Việc lựa chọn thương hiệu danh tiếng quốc tế Savills làm đơn vị tư vấn cho Tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill Thái Nguyên là một trong những bước đi chuyên nghiệp của BV Land nhằm mang tới cho cư dân tương lai cũng như cộng đồng xung quanh một công trình điểm nhấn với kiến trúc mang tính biểu tượng, không gian sống đẳng cấp với tiện ích đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp, xứng tầm.

Dự án BV Diamond Hill Thái Nguyên nằm tại vị trí "kim cương" tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên.

Chia sẻ về việc hợp tác với BV Land, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và cách phát triển dự án chuyên nghiệp của chủ đầu tư BV Land. BV Diamond Hill sẽ là dự án có kiến trúc hiện đại mang tính biểu tượng, cảnh quan và tiện ích đẳng cấp, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung. Savills Việt Nam rất vinh dự được đồng hành cùng BV Land và tin tưởng việc hợp tác này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho dự án”.

Luôn lấy con người làm trung tâm cho mọi hoạt động, các dự án đều được BV Land dành trọn tâm huyết từ ý tưởng thiết kế tới thi công hoàn thiện. Ông Lý Tuấn Anh, Tổng giám đốc BV Land chia sẻ: “BV Diamond Hill Thái Nguyên sẽ là dòng sản phẩm cao cấp với yếu tố chất lượng được đặt lên hàng đầu, được BV Land quan tâm phát triển từ ý tưởng, thiết kế, thi công và lựa chọn đơn vị quản lý vận hành. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kiến tạo nên không gian sống hiện đại, dẫn đầu xu hướng với phong cách xanh và thông minh (green & smart), nhiều tiện ích phong phú và cảnh quan đẹp, mang tới lối sống mới cùng các giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng địa phương”.

BV Diamond Hill Thái Nguyên là dự án tổ hợp cao tầng nằm tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ (trụ sở Đài truyền hình Thái Nguyên cũ), được đánh giá có vị trí “kim cương” của thành phố Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng trên quỹ đất 9.805 m2 với quy mô 38 tầng, tổng mức đầu tư khoảng trên 1.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, BV Diamond Hill sẽ trở thành tòa nhà cao nhất tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, BV Land đã được ghi nhận trên thị trường bất động sản với nhiều sản phẩm uy tín, chất lượng, nâng tầm giá trị cuộc sống cho cư dân như khu đô thị Bách Việt Lake Garden (Bắc Giang); Tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill (Bắc Giang); Tổ hợp Rivera Park (Hà Nội), Tòa nhà BV Tower (Đồng Nai), khu đô thị BV Bavella Lạc Ngàn (Phú Thọ) …

Năm 2023 mặc dù là một năm đầy thách thức với thị trường bất động sản nhưng BV Land trở thành “điểm sáng” hiếm hoi khi đạt kết quả kinh doanh tích cực, dành được các giải thưởng uy tín như Best Developer Northern Vietnam 2023 (Nhà Phát Triển Bất Động Sản Tốt Nhất Miền Bắc 2023, do Dot Property trao tặng) và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2023 (do Vietnam Report trao tặng).

Cũng trong quý 4/2023, BV Land đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang làm các thủ tục giao đất để khởi công dự án BV Bavella Green Park với quy mô khoảng 12,5 ha. Dự án nằm ở phía Đông Bắc thành phố Bắc Giang được thiết kế hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu đất ở, nhà ở chất lượng cao cho nhân dân trong khu vực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho khu vực trung tâm thành phố Bắc Giang.