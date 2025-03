BVBank ưu đãi lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển kinh doanh

Nhằm kề vai sát cánh cùng các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng với lãi suất cạnh tranh, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất "Vay nhanh - Lãi cạnh tranh" với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,95%/năm. Đây là một trong các nỗ lực của BVBank đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nắm bắt cơ hội khởi sắc kinh doanh.

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vay bổ sung vốn lưu động từ ngày 11/3/2025 đến 11/6/2025 sẽ được BVBank áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ 6,95%/năm với các khoản vay có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống và 7,99%/năm với các khoản vay có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng. BVBank hy vọng với chương trình ưu đãi lãi suất này, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh.

Bên cạnh ưu đãi lãi suất vay hấp dẫn, BVBank luôn kề vai cùng khách hàng mang đến cho doanh nghiệp các trải nghiệm số hiện đại, nhanh chóng, an toàn, gói trọn tiện ích trong tầm tay với ứng dụng DigiBiz, như: dễ dàng khởi tạo và nhận yêu cầu phê duyệt giao dịch mọi lúc moi nơi mà không cần phải đến ngân hàng; tra soát giao dịch, đặt lịch hẹn nhắc nhở phê duyệt; truy vấn thông tin khoản vay, thông tin thẻ doanh nghiệp, xem nhanh số dư,… giúp khách hàng kiểm soát, quản lý doanh nghiệp một cách thuận tiện và hiệu quả.

Đồng thời khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ, đặt vé máy bay, nộp tiền chứng khoán. Với Digibiz, mọi giao dịch tài chính của khách hàng doanh nghiệp sẽ được gói trọn trong tay, gia tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, các chính sách miễn giảm phí được triển khai xuyên suốt năm hoặc các ưu đãi từ Gói quản lý dòng tiền ưu việt sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tối ưu dòng tiền.

Bên cạnh đó, khách hàng là các hộ kinh doanh cũng sẽ dễ dàng quản lý mọi hoạt động bán hàng thông qua Digistore - Giải pháp số hóa toàn diện cho nhà bán hàng, nền tảng tích hợp đa tính năng, cung cấp trọn gói tiện tích giúp cho hoạt động bán hàng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Quản lý bán hàng hiệu quả, thanh toán chuyển khoản thông qua mã QR theo từng điểm bán/ nhân viên/ cửa hàng, giúp việc quản lý dòng tiền, nguồn doanh thu được rõ ràng, minh bạch, rút ngắn thời gian vận hành và đối soát thu chi quản lý bán hàng hiệu quả, cho phép người mua hàng đặt đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử, tích điểm..v.v: kết nối cùng thiết bị thanh toán đa dạng thông minh phương thức thanh toán (thanh toán QR, thanh toán với mọi ứng dụng và ví điện tử, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng…), thiết bị có chức năng tự động phát âm thanh thông báo bằng giọng nói nhận tiền khi khách hàng thanh toán thành công…

“Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng để kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi mong muốn giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản, hồ sơ được phê duyệt nhanh chóng… kề vai cùng doanh nghiệp mở rộng quy mô phát triển kinh doanh”, đại diện BVBank chia sẻ.

Trải qua 32 năm phát triển và hơn 10 năm đổi mới, BVBank đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Cuối năm 2023, BVBank chính thức ra mắt logo mới nhằm đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu với tên gọi mới “BVBank”, tiến nhanh trên lộ trình “trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Ngoài ra, BVBank cũng hướng đến trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả, được sự chứng nhận của các tổ chức uy tín thông qua các giải thưởng như: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (do Global Banking & Finance Review bình chọn); Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất (do tạp chí The Global Economics trao tặng); Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam (do Asia Banking & Finance - Retail Banking Awards trao tặng ); Ngân hàng số sáng tạo nhất (do Global Business Outlook trao tặng); Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn); Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng giao dịch về chi tiêu thanh toán thẻ NAPAS trong năm 2022; Ngân hàng có hệ thống Quản trị thương hiệu xuất sắc nhất (do Công ty MiBrand bình chọn) cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước.

Năm 2024, BVBank vinh dự được JCB Việt Nam trao tặng 3 giải thưởng lớn về thẻ bao gồm: The Inspirational Product and Solution 2023 - Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2023; Leading Licensee in Card Activation Balance Increase 2023 - Ngân hàng dẫn đầu về Tăng trưởng Thẻ tích lũy kích hoạt 2023; Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2023 - Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ 2023.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cũng ghi nhận những nỗ lực của BVBank trong việc triển khai các giải pháp thanh toán có tính đột phá như: Dynamic Bank 2024 - Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS; Outstanding Bank with Innovative Service - Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới…

* Thông tin chi tiết:

Tổng đài 24/7: 1900 555 556

Website www.bvbank.net.vn