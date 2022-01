BVH được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2021

Đồng hành cùng Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) năm nay, Bảo Việt tiếp tục tạo ấn tượng tốt, được Hội đồng bình chọn đánh giá cao về chất lượng công tác quản trị công ty tốt nhất trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn. Đây là một trong 3 giải thưởng quan trọng của cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2021 do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư tổ chức.

Bảo Việt - Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất Việt Nam 2021 (nhóm Large Cap - Vốn hóa lớn)

Cũng như nhiều sự kiện và lễ trao giải tại Việt Nam, vì tình hình phức tạp do dịch Covid-19 nên Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam được mong chờ bấy lâu đã không thể tổ chức trực tiếp như mọi năm mà thay bằng hình thức trực tuyến.

Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm nay, vượt qua các vòng thẩm định, bình chọn của Ban tổ chức, vượt qua hàng trăm báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt được ghi nhận trong Top 5 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất Việt Nam 2021 (nhóm Large Cap - Vốn hóa lớn). Công ty Chứng khoán Bảo Việt - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng được ghi nhận trong Top 10 Báo cáo thường niên nhóm vốn hóa vừa.

Không chỉ đổi mới, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển bền vững, duy trì chuẩn mực trong quản trị giúp Bảo Việt luôn giữ vững vị trí doanh nghiệp đầu ngành. Các doanh nghiệp quản trị tốt có khả năng tăng năng lực cạnh tranh, ứng phó linh hoạt, nhanh chóng thích nghi.

Đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng do đại dịch Covid-19, nhóm doanh nghiệp niêm yết có điểm quản trị cao là những doanh nghiệp chứng tỏ được sức chống chọi và quản trị rủi ro tốt, hệ thống vận hành ổn định, vượt qua được khủng hoảng.

Dù Covid-19 đã, đang tác động vô cùng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) luôn bám sát chiến lược kinh doanh gắn liền với phát triển bền vững xoay quanh 3 nhân tố chính là kinh tế - xã hội - môi trường và không chịu sự ảnh hưởng quá mạnh mẽ bởi Covid-19.

Đây cũng đồng thời là kết quả từ việc doanh nghiệp đã xây dựng cho mình chiến lược phát triển bền vững từ hàng chục năm trước đây, xây dựng cho mình một hệ sinh thái số, một nền tảng công nghệ thông tin, sẵn sàng đón đầu công nghệ 4.0 cũng như áp dụng nguyên tắc quản trị tốt nhất theo chuẩn mực Việt Nam và quốc tế.

Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm nay tiếp tục được xây dựng trên nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và khu vực ASEAN, được bên thứ 3 độc lập đánh giá và được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC.

Trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt đã có một số hoạt động cải thiện quản trị doanh nghiệp như củng cố đội ngũ người quản trị công ty, đánh giá tổng thể hoạt động, tuân thủ Thẻ điểm quản trị ASEAN. Bảo Việt cho rằng khi doanh nghiệp kết hợp và quản trị tốt các nguồn lực trong hệ thống sẽ giúp các nguồn lực bổ sung sức mạnh cho nhau, tạo nên những giá trị cộng hưởng, những giá trị lớn hơn cho cổ đông và các bên liên quan.

Bảo Việt - Top6/100 Báo cáo tích hợp tốt nhất thế giới; xếp hạng 4/80 Báo cáo tốt nhất khu vực Châu Á do LACP công bố

Trong mùa giải năm nay, Bảo Việt cũng đã vinh dự đạt nhiều giải thưởng nước ngoài, trong đó nổi bật là Giải Bạch kim dành cho Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành tài chính – bảo hiểm (Best reports within its industry: Platinum Award) và thuộc Top 5 Báo cáo Báo cáo tốt nhất đến từ Việt Nam (Country-Based Honors: Top 5 Vietnamese Reports).

Chất lượng báo cáo của Bảo Việt cũng đã được hội đồng thẩm định đánh giá cao khi đạt điểm tuyệt đối 9 hạng mục quan trọng nhất với tổng điểm 99/100, Báo cáo của Bảo Việt được xếp hạng 6/100 Báo cáo tốt nhất thế giới (Worldwide Top 100 Reports Rankings: 6) và xếp hạng 4/80 Báo cáo tốt nhất khu vực Châu Á (Asia-Pacific Top 80 Reports Ranking: 4).

Với thông điệp “Bình thường mới - Tâm thế mới” tại cả 2 Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt thể hiện một tinh thần sẵn sàng thay đổi cách thức vận hành, quản trị, kinh doanh để phù hợp với hành vi, nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh song hành cùng đại dịch Covid - 19.

Bảo Việt phát hành báo cáo thường niên Smart Report cho phép ứng dụng công nghệ tiên tiến (Smart PDF, Power BI, Digital platform) với hình ảnh sống động. Nếu Báo cáo thường niên sử dụng phong cách thiết kế isometric hiện đại cùng infographics minh họa đã được công phu thực hiện đem lại điểm nhấn 3D ấn tượng thì Báo cáo phát triển bền vững mang tới bức tranh với nhiều mảng màu sắc tương phản của cuộc sống khi con người nhận ra các hệ quả của tư duy kinh doanh ngắn hạn và bỏ qua các vấn đề về phát triển bền vững. Từ đó, trong trạng thái bình thường mới, Bảo Việt mang đến một tâm thế mới tràn đầy năng lượng để sẵn sàng ứng phó với thách thức và nắm bắt những cơ hội mới.