Các địa phương sẵn sàng đón người về từ TP.HCM

Dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương đã lên kế hoạch sẵn sàng đón công dân từ TP.HCM trở về.

Tại tỉnh Nghệ An, hôm qua (20/7), Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị TP.HCM chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát và tổng hợp danh sách công dân Nghệ An đang lưu trú trên địa bàn có nhu cầu về quê.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân Nghệ An cư trú trên địa bàn về điều kiện sinh hoạt, việc làm và ăn, ở trong thời gian giãn cách xã hội.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát và tổng hợp danh sách công dân của tỉnh đang lưu trú, làm việc trên địa bàn thực sự có nhu cầu về quê; cử đơn vị làm đầu mối để phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch chi tiết để đưa, đón công dân về quê nhà.

“Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ đón công dân Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập trở về quê (nếu có nhu cầu), và đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp phối hợp thực hiện việc đón công dân trở về", văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.

Cùng với đó, tỉnh cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Hội Đồng hương Nghệ An tại TP.HCM phối hợp hỗ trợ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt quá khó khăn trong giai đoạn này. Ngoài ra, tập hợp danh sách công dân thực sự có nhu cầu trở về quê, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM và tỉnh Nghệ An lập kế hoạch chi tiết phương án đón công dân trở về quê nhà đảm bảo an toàn.

Trước Nghệ An, một số địa phương khác cũng sẵn sàng hỗ trợ công dân tỉnh nhà đang sinh sống tại TP.HCM. Tại Thanh Hóa, ngày 17/7 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã gửi thư đến Hội Đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam bày tỏ chia sẻ, động viên, đặc biệt đến những công dân của tỉnh đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Đồng thời, để kịp thời san sẻ gánh nặng với TP.HCM và các tỉnh phía Nam, tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức đưa công dân Thanh Hóa nếu quá khó khăn có nhu cầu thực sự trở về quê nhà. Tỉnh cho biết sẽ chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để đón các công dân tỉnh nhà trở về quê hương theo nguyện vọng.

Tương tự, tại Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải hôm 15/7 cũng gửi thư đến Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, một số địa phương đã áp dụng các biện pháp cách ly y tế, giãn cách xã hội, khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh sẽ chuẩn bị các điều kiện, cùng Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam phối hợp với chính quyền sở tại đưa đón công dân có nhu cầu về quê.