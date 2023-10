Cadivi phát triển dây dân dụng chậm cháy vỏ nylon THHN và THWN-2 - Chịu nhiệt, kháng nước và chống mối mọt

Hiện tại, CADIVI đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm dây dân dụng đơn lõi THHN và THWN-2, là những sản phẩm được thiết kế và sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của UL 83 và tuân theo yêu cầu bộ quy tắc thiết kế, lắp đặt mạng lưới điện NEC-NFPA với cấu tạo gồm: ruột dẫn đồng, cách điện PVC, vỏ nylon.

Sản phẩm này giúp cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn hơn ở thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường nước ngoài với nhiều đặc tính nổi bật:

Cách điện được bọc bằng PVC đặc biệt với đặc tính kỹ thuật được cải tiến giúp chúng hoạt động ở cấp nhiệt độ cao lên đến 90oC so với các sản phẩm dây điện PVC thông thường chỉ hoạt động ở cấp nhiệt độ lên đến 70oC-75oC;

Lớp vỏ nylon bảo vệ ngoài cùng. Nylon có độ bền cơ học cao, bề mặt nylon sau bọc trơn nhẵn chống lại được sự mài mòn, tét rách do va chạm, va đập, giúp việc thi công kéo và lắp đặt dây ở địa hình phức tạp trở nên dễ dàng hơn;

Chống lại sự phá hoại của mối mọt;

Chậm cháy lan theo chỉ tiêu VW-1 tiêu chuẩn Mỹ;

Chịu được nhiệt độ hoạt động khắc nghiệt đến -40oC;

Chịu được hoá chất, dầu mỡ, dung môi;

Chịu được tác động của môi trường mưa nắng thất thường;

Đối với THWN-2 còn có thể làm việc ở môi trường ngập nước;

Dây dẫn có độ dẻo dai;

Không chứa chì.

Các sản phẩm của Cadivi được nhiều lĩnh vực ứng dụng: Lắp đặt mạng điện hạ thế trong tường, trần, sàn của hệ thống điện dân dụng. Đấu nối nguồn cho các máy móc, thiết bị và hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng trong hệ thống năng lượng tái tạo như điện mặt trời và gió. Các hệ thống điện trên tàu thuyền. Các ứng dụng đặc biệt khác: ứng dụng trong hệ thống báo động, hệ thống đèn chiếu sáng, và hệ thống điều khiển tự động.

Nhờ những đặc tính nổi bật như trên mà các sản phẩm THHN và THWN-2 được sử dụng nhiều tại các nước Hoa Kỳ, Úc, Philippines … THHN và THWN-2 thường được sản xuất với nhiều tiết diện ruột dẫn khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng ứng dụng. Ruột dẫn là đồng nguyên chất ủ mềm, kiểu ruột dẫn mềm dẻo (cấp 5) hoặc ruột dẫn xoắn đồng tâm (cấp 2) và ruột dẫn 1 sợi đặc (cấp 1).

Nói chung, các ưu điểm của THHN và THWN-2 có thể được tóm gọn như sau: