Phát hiện hơn 13 tấn chân gà ngâm hóa chất chuẩn bị tuồn thị trường

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/7, lực lượng Công an phường Sầm Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Đội Quản lý thị trường số 2 bất ngờ kiểm tra kho đông lạnh Thanh Bình, tại Cảng Hới, phường Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Diệu Hằng (SN 1990, trú tại số 88 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đang cùng các nhân công sơ chế chân gà đông lạnh.

Đáng chú ý, số chân gà này được tẩy trắng bằng hóa chất Interox ST 50 (H2O2) – một loại oxy già công nghiệp có tính oxy hóa mạnh. Sau khi sơ chế, chân gà được cấp đông trở lại, chuẩn bị đưa ra thị trường để tiêu thụ thông qua các tiểu thương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 13 tấn chân gà, trong đó có 6,9 tấn đã qua ngâm hóa chất, 6,6 tấn chưa qua sơ chế cùng nhiều can chứa hóa chất Interox ST 50, một số trong đó đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa và hóa chất liên quan đã được niêm phong, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành lấy mẫu chân gà và hóa chất, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện chân gà trong kho đông lạnh.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 829 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 93 tỷ đồng. Trong số này, có 170 vụ được chuyển sang điều tra, khởi tố hình sự.

Đặc biệt, từ ngày 15/5 đến nay, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về đợt cao điểm phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quân đồng loạt. Kết quả, chỉ sau hơn một tháng triển khai, các đơn vị chức năng đã phát hiện và xử lý 78 vụ vi phạm, trong đó có 4 vụ bị khởi tố hình sự, 74 vụ bị xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng.

Nhiều vụ việc điển hình đã được triệt phá, như đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn với 14 đối tượng bị bắt giữ, thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc giả với tổng khối lượng gần 10 tấn. Số tiền thu lợi bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng.

Một vụ khác liên quan đến thực phẩm chức năng giả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 4.000 thùng hàng với hơn 60.000 sản phẩm giả, kém chất lượng, thuộc hơn 100 mã hàng. Giá trị ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng đã triệt phá vụ buôn bán 20.000 hộp viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm giả, trị giá lên tới 50 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Khánh Tùng (SN 1973, trú tại TP Vinh, Nghệ An) bị bắt tạm giam 3 tháng vì cầm đầu đường dây buôn lậu các sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, thời gian tới, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, quy mô ngày càng lớn, thủ đoạn tinh vi hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội.

Để đấu tranh hiệu quả, Công an tỉnh xác định công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có sự phối hợp đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền các cấp đến toàn hệ thống chính trị. Lực lượng Công an sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Cùng với đó, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng cũng sẽ được tăng cường. Qua đó, khuyến khích người dân chủ động tham gia tố giác tội phạm, cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.