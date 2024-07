Căn hộ 3 phòng ngủ The Sola Park giải bài toán cho gia đình 3 thế hệ

Tâm lý chung của nhiều gia đình khi mua nhà hiện nay thường lựa chọn căn hộ có diện tích vừa đủ để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, theo thời gian, gia đình có thêm thành viên mới hoặc con lớn lên, nhu cầu sống thay đổi khiến cho căn hộ trở nên chật chội, thậm chí là thiếu không gian sinh hoạt chung.

Trước nhu cầu lớn về nguồn cung căn hộ dành cho các gia đình đa thế hệ, quỹ căn hộ 3 phòng ngủ tại The Sola Park do MIK Group phát triển đang được khách hàng săn đón thời gian qua. Với diện tích thông thủy vừa phải từ 74-75m2, các căn hộ 3 phòng ngủ The Sola Park có mức tài chính hợp lý nhưng vẫn mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi “đủ rộng để riêng tư - đủ gần để kết nối” cho các gia đình đa thế hệ nhờ thiết kế thông minh, linh hoạt.

Với số lượng hạn chế, các căn 3 phòng ngủ The Sola Park được chủ đầu tư ưu tiên bố trí ở vị trí góc với hai mặt thoáng giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên vào từng góc căn hộ. 100% cửa sổ của các căn hộ được thiết kế chạm sàn giúp tất cả các phòng chức năng trong nhà đều đón ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn xanh mướt.

Bên cạnh đó, mỗi căn hộ sẽ có 2 ban công rộng, 1 logia diện tích khoảng 3-4m2, gia chủ có thể dễ dàng sử dụng làm không gian để máy giặt, phơi đồ hoặc cải tạo thành các không gian đọc sách, thưởng trà, trồng cây xanh trang trí cho không gian thêm phần sinh động.

Thiết kế nối liền không gian bếp và phòng khách mang đến cảm giác rộng rãi, thoải mái cho căn hộ.

Một điểm cộng khác trong thiết kế mà các gia đình đa thế hệ yêu thích ở The Sola Park là khu vực phòng khách, bếp và phòng ăn được thiết kế liên thông với nhau vừa giúp nới rộng khu vực sinh hoạt chung, vừa giúp cả gia đình dễ dàng kết nối với nhau. Trong khi đó 3 phòng ngủ được bố trí tách biệt ở các hướng khác nhau.

Thiết kế này giúp các thành viên trong gia đình có được không gian nghỉ ngơi riêng tư, thoải mái. Đặc biệt, các căn 3 ngủ đều được bố trí 2 nhà vệ sinh riêng biệt mang đến sự thuận tiện cho các thành viên trong gia đình.

Phòng ngủ master được bài trí khéo léo, tinh tế, không gian chan hòa với tự nhiên.

Bên cạnh không gian căn hộ được thiết kế thông minh, đầy đủ công năng sử dụng cho các thành viên trong gia đình, The Sola Park còn mang đến cho cư dân hàng loạt tiện ích ngay từ ngưỡng cửa, đáp ứng nhu cầu của mọi thế hệ.

Đối với các bạn nhỏ, khu thư viện của tòa nhà, khu vận động liên hoàn hay khu vui chơi tự do cho trẻ em sẽ là điểm đến hoàn hảo cho sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Hệ thống tiện ích phòng tập gym hiện đại trong nhà hay các sân vận động liên hoàn ngoài trời, sân chơi tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn,… sẽ là những bộ môn hữu ích giúp bố mẹ rèn luyện sức khỏe sau ngày dài bộn bề với công việc.

Còn với những cư dân lớn tuổi thì những thảm cỏ dưỡng sinh, vườn thiền sẽ là không gian yên tĩnh, lý tưởng cho các hoạt động yoga, thiền định hoặc đơn giản là thư giãn giúp cư dân giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nhiều tiện ích được thiết kế hiện đại dành cho cả gia đình cùng nhau trải nghiệm. Đơn cử như khu vực tiện ích bể bơi nội khu có diện tích lên đến 1700m2 được tích hợp đa năng giữa bể bơi người lớn, trẻ em, bể sục Jacuzzi, bể bơi Aquagym.

Khu bể bơi có diện tích lên đến 1.700m2 tại The Sola Park.

Không chỉ tận hưởng cuộc sống đủ đầy với tiện ích nội khu đa dạng, cư dân The Sola Park còn được hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích của đại đô thị rộng lớn như: Công viên trung tâm, công viên thể thao lớn nhất Đông Nam Á, vườn Nhật…. Cùng với đó, các nhu cầu về mua sắm, chăm sóc sức khỏe cũng vô cùng thuận tiện khi trung tâm mua sắm Vincom Mega Mall rộng lớn, bệnh viện Vinmec chỉ cách dự án vài phút đi bộ.