Cặp vợ chồng 10X "đồng lòng" mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự. 3 bị can gồm: Phùng Thanh Tuấn, sinh năm 1995, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Phùng Thế Tài, sinh năm 1996 và Đinh Thị Huyền, sinh năm 2002, cùng trú tại ngõ 50, đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình.

Trước đó, do quen biết nhau từ trước nên ngày 16/5/2023, Phùng Thanh Tuấn đã gặp vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền để đặt vấn đề nhờ Tài, Huyền thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) để Tuấn sử dụng thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Tài và Huyền đồng ý, Tuấn đã đưa cho Tài 17 chiếc sim điện thoại và chuyển cho Huyền số tiền 10 triệu đồng để Huyền trả cho những người mở tài khoản ngân hàng với số tiền 500.000 đồng/người.

Tang vật của vụ án

Sau đó, Tài đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng bài viết lên trang cá nhân với nội dung để tuyển người đi làm thẻ ngân hàng để chạy quảng cáo. Huyền cũng đã chia sẻ bài viết đó lên trang Facebook cá nhân của mình, đồng thời liên hệ với bạn bè trên mạng xã hội rủ rê, lôi kéo mọi người tham gia mở tài khoản ngân hàng và tạo nhóm Messenger "Vp bank - 500k =))" để thêm những người tham gia bán tài khoản ngân hàng vào nhóm.

Đến ngày 18/5/2023, đã có 27 người đến Ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình, địa chỉ tại số 91, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình làm thủ tục mở tài khoản để bán cho Tài và Huyền.

Trong quá trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng, Tài yêu cầu người bán tài khoản đăng ký số thuê bao điện thoại và địa chỉ Email do Tài cung cấp để điền vào thông tin đăng ký mở tài khoản.

Sau khi đăng ký thủ tục mở tài khoản ngân hàng, người bán ký giấy ủy quyền cho Phùng Thế Tài nhận thẻ, Đinh Thị Huyền chụp ảnh căn cước công dân và trả cho mỗi người đến bán tài khoản ngân hàng số tiền 500.000 đồng.

Ngày 24/5/2023, Phùng Thế Tài đến ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình nhận 67 thẻ tài khoản Ngân hàng VP Bank của khách hàng đã bán tài khoản cho mình. Sau đó Tài đã chuyển toàn bộ số thẻ ngân hàng trên cho Phùng Thanh Tuấn để Tuấn quản lý và sử dụng.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của mình. Lực lượng Công an thu giữ 4 điện thoại di động, 67 thẻ Ngân hàng VP Bank và 26 chiếc sim điện thoại. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.