CB tri ân khách hàng với chương trình “Gửi niềm tin - Bền gắn kết”

Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 20/1/2023, khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp đến CB mở mới/tái tục Thẻ tiết kiệm với số dư tối thiểu từ 200 triệu đồng đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng trở lên, hoặc từ 500 triệu đồng trở lên đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ nhận ngay những món quà sức khoẻ độc quyền tại CB:

Định hướng phát triển bền vững với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, CB hy vọng trên con đường Thành công - Thịnh vượng của khách hàng luôn có sự phát triển và đồng hành của CB.

Mong muốn không chỉ đảm bảo sức khoẻ tài chính mà còn bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần của khách hàng thương yêu, bộ quà tặng “Gửi niềm tin – Bền gắn kết” là món quà mà CB gửi tặng đến khách hàng Tiền gửi thay lời tri ân cùng nguyện vọng được chăm sóc cho khách hàng như cách khách hàng săn sóc cho gia đình và những người yêu thương.

Vừa qua, CB cũng ra mắt sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có tên gọi “Vạn phát lộc” với lãi suất tiền gửi cao hơn từ 0,1% - 0,3%/năm so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Không những vậy, khi tham gia sản phẩm tiền gửi tiết kiệm "Vạn phát lộc", khách hàng còn nhận được các ưu đãi đi kèm như gói tài khoản CBway Success Your Way (gồm tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa CB Connect24 và Dịch vụ Mobile banking CBway); được miễn phí lựa chọn tài khoản số đẹp...

Với sản phẩm này, khách hàng được lựa chọn kỳ hạn gửi đa dạng, đồng thời, được phép chuyển nhượng cho người khác khi có nhu cầu. Đây là một trong những nỗ lực của CB nhằm đa dạng danh mục sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu tài chính và tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng, mang đến không chỉ nhiều ưu đãi, an toàn mà còn kèm theo may mắn, tài lộc, phú quý…

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 19001816 (24/7)

Website: www.cbbank.vn