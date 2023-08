Chi hơn 600 tỷ đồng cho giáo dục mầm non khu công nghiệp, khu chế xuất

Ngày 31/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Tham vấn chính sách bảo đảm điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đối với trẻ em con công nhân ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Mầm non, cả nước có 212 đơn vị cấp huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất này có 11.116 cơ sở giáo duc mầm non, trong đó có 3.444 trường công lập, 17 trường dân lập, 1.456 trường tư thục và 6.689 cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.

Các cơ sở đã huy động được trên 1,6 triệu trẻ em, trong đó đa số là con công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Từ năm 2015 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình cấp có thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền hoặc chủ trì, phối hợp ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non. Trong đó, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tính đến tháng 7/2023, đã có 49 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền về mức hỗ trợ cụ thể đối với trẻ em và giáo viên mầm non; 31 tỉnh/ thành phố có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đặc biệt, có 5 tỉnh/ thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng quy định mức hỗ trợ cao hơn so với quy định tối thiểu. Và 3 tỉnh là Bắc Giang, Quảng Nam và Bình Dương mở rộng đối tượng áp dụng hỗ trợ tới cả các cụm công nghiệp.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay đã có hơn 86.000 trẻ em, 4.666 giáo viên mầm non và 858 cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ các quy định chính sách. Số kinh phí đã được hỗ trợ tới các đối tượng là hơn 600 tỷ đồng. Theo đánh giá, chính sách hỗ trợ đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp đã giúp cha mẹ trẻ là công nhân có thêm phần chí phí để lựa chọn gửi trẻ ở những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đảm bảo chất lượng cũng như các điều kiện về an toàn đối với trẻ.

Còn đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục chăm sóc giáo dục trẻ là con công nhân có kinh phí để đầu tư cho cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học bảm đảm tiêu chuẩn theo quy định. Giáo viên mầm non có thêm thu nhập để yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Đại diện Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang cho biết, số trẻ em là con công nhân ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thường xuyên biến động do nghỉ học, chuyển địa điểm học nên gây khó khăn cho công tác tổng hợp số liệu. Cùng với đó, do trẻ em làm con công nhân liên tục có sự biến động, thay đổi nên ảnh hưởng đến việc bảo đảm sự hỗ trợ đối với giáo viên.

Đối với những địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất như tỉnh Bình Dương thì khó khăn lại xuất phát từ tình trạng trạng thiếu giáo viên mầm non, nhất là giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Một số địa phương cũng nêu khó khăn về việc ký xác nhận hồ sơ của bố mẹ làm công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ. Công tác tuyên truyền đến với đối tượng hưởng lợi, người lao động chưa thực sự thấu đáo. Cùng với đó, việc chi trả chế độ chính sách cho giáo viên mầm non và hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục nhiều khi còn chậm, chưa kịp thời.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, do thu nhập của giáo viên mầm non ở khối độc lập tư thục còn thấp, do đó việc đầu tư cho giáo viên đi tập huấn, học tập nâng cao trình độ để đáp ứng chương trình giáo dục mần non còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, cần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để đảm bảo quyền lợi cho con em công nhân, người lao động làm việc tại đây.

Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có nhiều lao động trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan để hướng dẫn các địa phương để thực hiện các chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có nhiều lao động.

Bên cạnh đó, tham mưu Thủ tướng Chính phủ để ban hành Đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 06-36 tháng tuổi là con công nhân tại địa bàn có khu công nghiệp giai đoạn 2023-2030.