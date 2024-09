Chờ đón chuỗi sự kiện "Senses of Capella" tại Capella Hà Nội

Năm nay, sự kiện kéo dài bốn ngày từ 17 - 20/10/2024 này được lựa chọn tổ chức trong không gian lộng lẫy của Capella Hà Nội, giới thiệu những chương trình trải nghiệm văn hóa và ẩm thực nổi bật của các khách sạn Capella trên toàn cầu tới du khách Việt Nam và quốc tế.

Ông Cristiano Rinaldi, Chủ tịch Capella Hotel Group, chia sẻ: "Sau thành công tại Singapore năm ngoái, chúng tôi đã nâng tầm Senses of Capella lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Năm nay, khách mời sẽ có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt qua nhiều khía cạnh, từ văn hóa, nghệ thuật đến liệu pháp chăm sóc sức khỏe, bên cạnh các bữa tiệc ẩm thực tuyệt vời do đội ngũ đầu bếp đạt sao Michelin của chúng tôi thực hiện."

Bữa tiệc mở màn vào ngày 17/10 sẽ là một đêm nhạc sôi động với DJ huyền thoại Bert Bevans, người khuấy đảo các sân khấu của Studio 54 (New York) và Ministry of Sound (London). Âm nhạc sẽ là chất xúc tác, kết nối những tâm hồn đồng điệu trong không gian lung linh của Capella Hà Nội, vén màn cho những bữa tiệc tuyệt vời của ba ngày trải nghiệm thú vị tiếp theo.

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA

Xuyên suốt trong các ngày sự kiện Senses of Capella, khách lưu trú tại khách sạn sẽ được du ngoạn qua các nền văn hóa đặc sắc của châu Á. Họ có thể thử sức với nghệ thuật vẽ gạch Peranakan của Singapore, hay khám phá bí quyết làm quạt tinh xảo từ giấy Dó của Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện " Steeped in Tradition" sẽ đưa du khách bước vào hành trình khám phá văn hóa trà và cà phê thủ công của Đông Nam Á, Úc và Trung Quốc qua cách pha chế cocktail độc đáo. Hương vị đậm đà của cà phê Việt, sự tinh tế của trà đạo Trung Hoa, hay phong cách sành điệu của cà phê Úc sẽ được biến tấu qua nhiều ly cocktail với đa tầng hương vị.

LIỆU PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Kết hợp giữa các phương pháp trị liệu cổ truyền và hiện đại, Senses of Capella cũng mang tới du khách nhiều liệu pháp chăm sóc sức khỏe độc đáo. Chuyên gia trị liệu âm thanh Ashley Tan sẽ giúp bạn khám phá sức mạnh chữa lành tâm trí và đánh thức mọi giác quan của cơ thể bằng âm nhạc.

Khám phá vẻ đẹp của đất mẹ với bữa trưa đặc biệt của bếp trưởng Celia Lam - nhà sáng lập From Root to Sky Inc., người thổi hồn cho những nguyên liệu địa phương miền Bắc vốn đã thân quen nay lại thêm phần đặc sắc, tôn trọng triết lý chữa lành tự nhiên từ thực phẩm.

CHUYẾN DU HÀNH CÙNG ẨM THỰC

Các đầu bếp nổi tiếng từ khắp các khách sạn Capella trên thế giới tại Bangkok, Hà Nội, Thượng Hải, Singapore và Sydney sẽ quy tụ tại Capella Hà Nội và mang tới thực khách một bữa đại tiệc mang tên “Capella Culinary Stars” trong một tối duy nhất diễn ra vào ngày 18/09 với nhiều điều bất ngờ thú vị.

Bên cạnh đó, vào bữa trưa ngày 19/10 và bữa tối hai ngày 18/10 & 19/10, bếp trưởng Ramres đến từ nhà hàng sao Michelin Le Comptoir de Pierre Gagnaire tại Capella Thượng Hải, và bếp trưởng

Vũ Hữu Bình của nhà hàng Backstage (Capella Hà Nội), nổi tiếng với thực đơn tôn vinh ẩm thực Bắc Bộ tinh tế được Michelin đề xuất, sẽ cùng kết hợp để mang tới thực khách những món ăn đặc sắc nhất của hai nền ẩm thực Pháp - Việt.

Cũng trong hai ngày này, thực khách sẽ được thưởng lãm thực đơn Teppanyaki độc đáo với dòng thịt bò xuất sắc nhất của nông trại Kitauchi từ vùng đảo Ishigaki thuộc Okinawa bởi bếp trưởng sao Michelin về ẩm thực Nhật Bản duy nhất tại Việt Nam - Yamaguchi Hiroshi chắp cánh.

Thay lời chào tạm biệt, bữa trưa lửng Capella Mega Brunch hứa hẹn tới mỗi thực khách một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ, quy tụ vô vàn món ăn đặc sắc từ tất cả các bếp trưởng tham gia chương trình khép lại hành trình trải nghiệm độc đáo mang tên Senses of Capella, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Để không bỏ lỡ cơ hội tham gia lễ hội ẩm thực và văn hóa đặc sắc này, độc giả có thể truy cập www.capellahotels.com/en/sensesofcapella-events2024 để biết thêm thông tin chi tiết và đặt chỗ.

Tập đoàn Capella Hotels & Resorts bao gồm các khách sạn tại Singapore, Sydney, Ubud, Bangkok, Hà Nội, Thượng Hải và Hải Nam. Và nhiều điểm đến thú vị trong tương lai gần bao gồm Nhật Bản, Maldives, Ả Rập Saudi và Hàn Quốc. Thương hiệu khách sạn đặc biệt này được lấy tên từ ngôi sao sáng nhất của chòm sao Ngự Phu (Auriga), làm nổi bật di sản, văn hóa và cộng đồng địa phương trong khi tạo ra trải nghiệm đích thực cho khách hàng với dịch vụ được cá nhân hóa ở mức cao nhất và kết hợp di sản của thiết kế chu đáo.

Capella Hotels and Resorts được vinh danh là Thương hiệu khách sạn tốt thứ 2 trên thế giới trong "‘World’s Best Awards" của Travel + Leisure trong cả hai năm 2021 và 2020. Capella Hotels & Resorts là thành viên của DISCOVERY, một chương trình khách hàng thân thiết của nhiều thương hiệu đại diện cho bộ sưu tập 40 thương hiệu khách sạn độc lập trên 100 quốc gia trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập capellahotels.com.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website: capellahotels.com, IG: capellahotels FB: capellahotels