Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định

Là tỉnh vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ về thăm, các chuyến thăm diễn ra ở những thời điểm khác nhau thế nhưng đều thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm của Người đối với đồng bào, đồng chí ở tỉnh Nam Định.

Từ lần thăm thứ nhất năm 1946 cho đến lần cuối vào năm 1963, những lời chỉ dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, quân và nhân dân Nam Định vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu để giành được nhiều thành tích to lớn, trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của đồng bằng sông Hồng.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định là cơ hội để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh giúp quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đúng với tâm nguyện của Người khi về thăm Nam Định.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức của tỉnh nhà và những bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh những năm qua; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác qua 5 lần Người về thăm Nam Định; phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên phát triển quê hương, đất nước.

Đảng bộ và Nhân dân Nam Định cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện lời Bác đã dạy: “Nam Định là một tỉnh ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, dân cần cù, có nhiều khả năng trở thành một tỉnh thật giàu có”.

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định cần tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao các phần quà cho cán bộ lão thành cách mạng và bà mẹ Việt Nam anh hùng trong khuôn khổ chương trình.

Đồng thời, Nam Định phải tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt.

Chủ tịch nước lưu ý các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn đối với quá trình phát triển của tỉnh… Chú trọng bảo vệ tốt môi trường sông, biển, nhất là Vườn quốc gia Xuân Thủy– Vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới khu vực đồng bằng sông Hồng, gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Chủ tịch nước đề nghị Nam Định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng khi Người về thăm Nam Định.

Tạo chuyển biến thực chất, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò của chi bộ; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị-xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tỉnh Nam Định cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Là tỉnh có nhiều đồng bào theo đạo, Chủ tịch nước mong muốn Nam Định phải thật sự quan tâm đến phần đời và phần đạo của đồng bào, đoàn kết lương giáo, đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cùng phấn đấu vì sự giàu mạnh của tỉnh nhà và hạnh phúc của nhân dân.