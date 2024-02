Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Tập đoàn Viettel

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu mà Viettel đã đạt được trong suốt hành trình 35 năm xây dựng và phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh 8 thành tựu mà Viettel đã đạt được gồm:

Viettel là hình mẫu của doanh nghiệp nhà nước điển hình, kinh doanh sáng tạo, hiệu quả đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Lợi nhuận trước thuế các năm gần đây của Viettel luôn duy trì trên 40 nghìn tỷ/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu luôn duy trì trên 25%. Viettel là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam, đứng số 1 tại Đông Nam Á.

Viettel là nhân tố tích cực tạo nên sự bùng nổ viễn thông tại Việt Nam. Lần thứ nhất giai đoạn 2004 -2008, Viettel phổ cập điện thoại di động toàn dân. Lần thứ 2 giai đoạn 2014-2018 làm bùng nổ dịch vụ internet băng siêu rộng, internet trở nên quen thuộc cả với người già và trẻ nhỏ.

Viettel là doanh nghiệp tiên phong, hiệu quả về đầu tư nước ngoài. Viettel đã đầu tư ra 10 thị trường nước ngoài, hiện có 6 thị trường đang đứng vị trí số 1, tốc độ tăng trưởng về doanh thu dịch vụ hàng năm ở mức 20%. Các thành quả của đầu tư nước ngoài đã góp phần tăng giá trị thương hiệu của Viettel, góp phần củng cố hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường quan hệ chính trị với các nước, giữ gìn hòa bình, bảo vệ đất nước từ xa.

Viettel là hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Viettel đã và đang nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành Vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho Quân đội. Hệ sinh thái sản phẩm của Viettel được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất trên thế giới. Các sản phẩm công nghệ cao của Viettel xuất khẩu sang Ấn Độ - quốc gia có nền công nghệ tiến tiến, khẳng định giải pháp hạ tầng của Viettel đã sẵn sàng thương mại và kinh doanh diện rộng.

Viettel đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại, sở hữu nhiều bằng sáng chế trong và ngoài nước. Theo Cục Sở hữu trí tuệ, Viettel có 117 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, 30 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ. Năm 2021, Viettel đã được nhận 02 giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Viettel góp phần hình thành nền công nghiệp điện tử viễn thông của Việt Nam. Viettel đã làm chủ hoàn toàn các thiết bị trong hệ sinh thái 5G, khẳng định Việt Nam là một trong số ít quốc gia nghiên cứu, sản xuất thành công thiết bị 5G, mở ra nghiên cứu về 6G trong tương lai.

Viettel làm chủ về an ninh mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn. Viettel là nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin (ATTT) số 1 tại Việt Nam, chiếm tới 40% số lượng sản phẩm ATTT. Sở hữu đội chuyên gia ATTT được công nhận trên đấu trường thế giới với thành tích vô địch cuộc thi an ninh mạng của thế giới, tìm ra hơn 400 lỗ hổng bảo mật zero-day (lỗ hổng chưa từng được công bố).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Viettel trong hoạt động nghiên cứu sản xuất.

Viettel tiên phong, chủ lực trong kiến tạo xã hội số, đóng góp tích cực xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các sản phẩm, dịch vụ số của Viettel là các sản phẩm chủ lực, đóng góp tích cực vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào những nền tảng kỹ thuật – công nghệ ban đầu để thực hiện thắng lợi mục tiêu kiến tạo xã hội số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam để người dân được phục vụ tốt hơn, giàu có, văn minh và an toàn hơn.

Viettel đóng góp tích cực vào nhiệm vụ an ninh xã hội, tạo ra sự thay đổi nhận thức cũng như là sinh kế bền vững cho người dân. Cách thực hiện các chương trình xã hội của Viettel đi tập trung vào y tế, giáo dục, dân sinh, tạo ra sự thay đổi về nhận thức để tạo ra sinh kế bền vững...

Với vai trò, vị thế của Viettel hiện tại, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giao Viettel một số nhiệm vụ sau:

Viettel phải trở thành mô hình kiểu mẫu về DNNN: Viettel cần nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất mà Đảng, Nhà nước giao. Viettel phải giữ vững khí thế tiến công, phát triển đồng hành với mục tiêu này của Chính phủ.

Xây dựng nền tảng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, toàn diện. Mục tiêu để tạo môi trường cùng các doanh nghiệp khác phát triển hệ sinh thái dịch vụ số, giúp mỗi người dân Việt Nam có thể có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, dịch vụ hành chính công, chính quyền số, đô thị thông minh. Mỗi hộ gia đình là một gia đình số, tập trung kết nối, trải nghiệm, làm việc, học tập và giải trí trên nền tảng kết nối tốc độ cao.

Viettel là nòng cốt cây dựng Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Công nghệ cao, mà trọng tâm là các loại vũ khí, khí tài công nghệ cao. Đến 2025, Viettel phải sản xuất được các loại sản phẩm quân sự thế hệ tiếp theo, chính xác, tin cậy hơn đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Viettel giữ vai trò tiên phong kiến tạo chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. Đây là nội dung quan trọng trong thời gian vừa qua Viettel làm được, và cần tiếp tục với yêu cầu cao hơn.

Nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, mà trọng tâm là thiết bị mạng viễn thông. Đến 2025, Viettel phải làm chủ toàn bộ lớp mạng 5G, nghiên cứu và đóng góp thế giới về công nghệ 6G.

Phát triển các công cụ và giải pháp đảm bảo an ninh mạng, tác chiến mạng mà trọng tâm là bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, đóng góp vào mục tiêu: Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài về viễn thông, cũng như cung cấp các dịch vụ, xuất khẩu các sản phẩm ra thế giới.

Kinh doanh luôn thượng tôn pháp luật, hiệu quả, có trách nhiệm với xã hội, giữ vững hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.

Nội bộ luôn đoàn kết; không tự mãn, chủ quan; đảm bảo đời sống tốt cho cán bộ công nhân viên.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn - Thiếu tướng Tào Đức Thắng.

Nhận trách nhiệm trước những chỉ đạo sát sao của Chủ tịch nước, đại diện Tập đoàn Viettel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn - Thiếu tướng Tào Đức Thắng khẳng định “Với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Quốc phòng, Viettel đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, và hứa sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của Tập đoàn kinh tế chủ lực của Quốc gia, của Quân đội trong tương lai”.