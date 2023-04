Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta thăm chính thức Uruguay trong 30 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng củng cố tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương và khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) mà Uruguay là thành viên sáng lập.

Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tại sân bay quân sự thủ đô Montevideo có: Đại sứ, Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Uruguay Santiago Wins; Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Dương Quốc Thanh cùng cán bộ nghị viện Uruguay.

Đại sứ, Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Uruguay Santiago Wins đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo - Ảnh: Quochoi.vn

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước; đồng thời khẳng định thông điệp Việt Nam coi trọng quan hệ tốt đẹp và mong muốn đẩy mạnh kinh tế, thương mại và hợp tác cùng phát triển với các nước Mỹ Latinh, trong đó có Uruguay, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cùng quan tâm.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần xây dựng tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo - Ảnh: Quochoi.vn

Với Uruguay, việc đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng thời cho thấy mong muốn tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, cùng quan tâm và hợp tác tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để Uruguay triển khai chính sách đối ngoại thúc đẩy quan hệ với châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có quan hệ với Việt Nam.

Việt Nam và Uruguay thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993. Quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam - Đông Uruguay được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước hiện nay. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương khá thường xuyên.

Về phía Uruguay có Tổng thống Taberé Vazqué (11/2007), Ngoại trưởng Luis Almagro (6/2010), Phó Tổng thống Danilo Astori (11/2012), Chủ tịch Hạ viện Anibal Pere yra (01/2015), Bộ trưởng Văn hóa - Giáo dục Đông Uruguay Julia Munoz (4/2019) và Bộ trưởng Bộ Chăn nuôi, Nông nghiệp và Thủy sản Đông Uruguay Enzo Raul Beench (11/2019).

Phía Việt Nam đã có chuyến thăm Uruguay của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (5/2009), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (12/2013). Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm và thực hiện Phiên II Tham khảo Chính trị (7/2017), Thứ trưởng Ngoại giao Đông Uruguay Ariel Bergamino thăm Việt Nam, Tham khảo Chính trị (9/2019).

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng và còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác. Trao đổi thương mại hai chiều tăng từ 27 triệu USD năm 2007 lên hơn 100 triệu USD năm 2019. Năm 2020 đạt 92 triệu USD, giảm 8% so với năm 2019, năm 2021 đạt 62,3 triệu USD, giảm 11,9% so với 2020. Tuy nhiên, sang năm 2022, kim ngạch đạt 175,1 triệu USD, tăng 89,7% so với năm 2021.