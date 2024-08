Chuẩn bị ra mắt tòa căn hộ cuối cùng phân khu The Miami

MẢNH GHÉP HOÀN THIỆN CHO “THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG ĐẬM CHẤT MỸ”

Những tín đồ du lịch nếu đã từng đặt chân đến “Thành phố không ngủ” Miami hẳn sẽ không thể nào quên bầu không khí lễ hội đầy cảm hứng của thiên đường nghỉ dưỡng đậm đặc sắc màu nhiệt đới này.

Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Miami còn là thành phố điển hình mang chất Mỹ hiện đại, sang trọng và phong cách, nơi giao thoa của văn hóa nghệ thuật, điểm đến của những ngày hội hè bất tận.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống đầy sắc màu nhiệt đới đó, The Miami 5 - tòa căn hộ cuối cùng trong phân khu The Miami đang gây sốt khi thông tin về việc ra mắt thị trường được hé lộ. Điều này là dễ hiểu khi những tòa căn hộ của phân khu này mở bán trước đó luôn trong tình trạng “đỏ bảng hàng” chỉ sau vài ngày bung hàng và gần 600 căn hộ của The Miami 5 chắc chắn sẽ như “muối bỏ bể” trước sức cầu nhà ở vô cùng lớn tại vùng lõi khu Tây Hà Nội.

Xứng danh hàng “hot”, The Miami 5 còn mang những giá trị tự thân có thể hấp dẫn bất cứ khách hàng khó tính nào.

Chỉ nhìn trên mặt bằng phối cảnh, cũng không khó để nhận ra rằng The Miami 5 tọa lạc tại vị trí “xanh” nhất của Vinhomes Smart City khi toàn bộ mặt tiền của phân khu này đối diện khoảng không gian cây xanh quy mô lớn nhất toàn bộ dự án. Không quá khi khẳng định rằng, phân khu The Miami mọc lên giữa một công viên xanh rộng lớn và trung tâm của công viên mát mắt đó chính là The Miami 5.

Nằm tại vị trí trái tim của Vinhomes Smart City, cư dân The Miami 5 sẽ được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế của đại đô thị 280 ha cùng tinh hoa của chất sống toàn cầu như “thành phố không ngủ” The Miami bên kia bờ đại dương bao la. The Miami 5 cũng là một trong những mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh của đại đô thị đầu tiên ở khu Tây sôi động và sầm uất.

Không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng tại The Miami 5.

Vị trí của tòa tháp The Miami 5 tiếp giáp với vòng xuyến tại lối vào số 4 kết nối từ dự án ra đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông. Đây cũng là trung tâm của khu vực tam giác Metro 5-6-7, giúp cư dân dễ dàng di chuyển về nội đô hoặc các khu vực kế cận phía Tây thành phố.

Chất Mỹ của The Miami 5 còn thể hiện với hệ tiện ích nhiệt đới có một không hai ở khu Tây. Ngay trong nội khu, cư dân sẽ được thư giãn, đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi ngoài trời rộng hơn 1.000m2, bao quanh bởi những hàng cọ Mỹ, chà là - đặc trưng của miền nhiệt đới Miami. Đi qua những hàng cọ rợp bóng, hệ thống vườn nước cảnh quan, những khu vườn điểm nhấn và cả những sân cỏ đa năng tràn đầy sức sống hiện ra ngay trước mắt.

Những đặc quyền nghỉ dưỡng chuẩn Mỹ đó sẽ “theo chân” cư dân đến từng căn hộ, nơi tính riêng tư và cá nhân hóa cuộc sống được đặt lên hàng đầu. The Miami 5 được thiết kế cao 38 tầng, theo layout hình chữ Z với mật độ 16 căn/sàn. Đây là tòa căn hộ được đánh giá có mật độ thấp trong các tòa đã mở bán và có thiết kế mang đậm phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới Mỹ hơn cả.

QUỸ HÀNG “HÓT” ĐƯỢC SĂN ĐÓN

Hướng tới tệp khách hàng là thế hệ công dân toàn cầu, thành đạt và bận rộn, nên chất lượng giáo dục bậc cao dành cho con em là ưu điểm nổi trội của The Miami 5. Từ đây có thể kết nối dễ dàng với hệ thống 05 trường học liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông chất lượng cao trong bán kính 500m.

Nội khu phủ đầy cây xanh, cùng hàng loạt tiện ích hiện đại.

Điều đáng nói là tất cả những tiện ích, hệ thống giáo dục, giải trí… đều đã hiện hữu khi The Miami 5 là một trong những mảnh ghép cuối cùng đại đô thị Vinhomes Smart City hoàn thiện. Điều đó đồng nghĩa với việc khi The Miami 5 đón chào những cư dân đầu tiên vào sinh sống, mọi tiện ích nội khu và tổng khu đô thị đều đã đi vào vận hành, cư dân sẽ được hưởng thụ trọn vẹn những tiện nghi mà một khu đô thị hiện đại mang lại.

Với những giá trị vàng riêng, cùng mức giá được tiết lộ sẽ ở mức hợp lý, chắc chắn The Miami 5 sẽ thành hàng “hot” được săn tìm khi mùa “heo may - mùa xây” tổ đang đến gần.