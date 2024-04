Chứng khoán Kafi: Kế hoạch lợi nhuận 2024 tăng 88%, tăng vốn lên 2.500 tỷ ngay trong tháng 4

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TĂNG 88%, ĐẠT 300 TỶ ĐỒNG

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Kafi chia sẻ, thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua ghi nhận sự phục hồi tích cực, quy mô vốn hóa thị trường đạt 240 tỷ đô la, tương đương 56% GDP Việt Nam. Động lực phát triển của thị trường chứng khoán năm 2023 và 2024 đến từ những nỗ lực của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trái phiếu bất động sản, thúc đẩy đầu tư công, hợp tác quốc tế và thu hút nhà đầu tư ngoại, thúc đẩy tăng trưởng FDI.

Năm 2023 đánh dấu năm thứ hai của giai đoạn chuyển đổi chiến lược của Kafi, với trọng tâm phát triển sản phẩm và thu hút khách hàng. Công ty tập trung phát triển các sản phẩm sáng tạo có tính cạnh tranh cao và tăng cường hiện diện trên thị trường tài chính Việt Nam.

Ngoài ra Công ty cũng tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cải thiện trải nghiệm khách hàng đồng thời áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong bảo mật và an ninh mạng, đảm bảo an toàn cho tài khoản và giao dịch của khách hàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Kafi đặt mục tiêu lãi trước thuế và tổng tài sản năm 2024 lần lượt đạt 300 tỷ đồng, tăng 88% và 10,000 tỷ đồng tăng 53% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) là 10% và chỉ tiêu tỷ lệ vốn khả dụng hơn 180%.

Trong năm 2024, Kafi đề ra mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế lên đến 300 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cũng đã được thông qua với việc chi trả 60 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa thực hiện, tương đương tỷ lệ chi trả 4,0% trên vốn điều lệ cuối năm 2023. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Kafi thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt, thể hiện mạnh mẽ nỗ lực và cam kết trong việc mang lại giá trị đầu tư cho các cổ đông cũng như kết quả kinh doanh đảm bảo kế hoạch đặt ra của công ty.

HOÀN THÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 2.500 TỶ ĐỒNG

Dự kiến ngay trong tháng 4, Kafi sẽ hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thông qua hình thức chào bán 100 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông, ông Trịnh Thanh Cần - Tổng giám đốc Kafi cho biết: “Với đợt tăng vốn này, Kafi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, đội ngũ nhân sự, cải tiến các sản phẩm đầu tư và mở rộng mạng lưới phòng giao dịch tại các thành phố lớn. Bước vào năm 2024 với những triển vọng tích cực của nền kinh tế, thị trường chứng khoán cũng được dự báo sang một chu kì tăng trưởng mới, Kafi tự tin vào các chiến lược kinh doanh mà công ty đã và đang thực hiện. Mục tiêu Kafi hướng tới là trở thành “công ty chứng khoán bán lẻ hàng đầu Việt Nam cả về quy mô và chất lượng”.

Bên cạnh kế hoạch IPO, vào năm 2025 Kafi cũng dự kiến tăng vốn điều lệ lên đến 5000 tỷ đồng.

Các đợt tăng vốn điều lệ theo lộ trình nằm trong kế hoạch IPO của Kafi vào năm 2025. Kafi sẽ nỗ lực thực hiện mọi mục tiêu đặt ra để chuẩn bị đầy đủ tiềm lực, sẵn sàng gia nhập thị trường cùng các công ty lớn trong ngành tài chính, chứng khoán.

ĐỀ CAO BẢO MẬT, ĐẢM BẢO AN TOÀN TỐI ĐA CHO KHÁCH HÀNG

Trong chiến lược dài hạn của Kafi, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ là một trong những định hướng chiến lược của công ty, bao gồm việc xây dựng hệ thống nền tảng giao dịch trực tuyến mạnh mẽ, an toàn và bảo mật cao.

Năm 2024, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng trở nên phổ biến trong lĩnh vực tài chính, Kafi sẽ chú trọng các giải pháp tăng cường an ninh mạng để bảo vệ thông tin và dữ liệu của khách hàng, giảm thiểu rủi ro về mất thông tin quan trọng và tài sản, đảm bảo việc hoạt động an toàn và liên tục, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến bảo mật thông tin và dữ liệu.

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, Kafi thực hiện kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến; quy trình kiểm soát rủi ro; quy trình sao lưu dự phòng hệ thống, dữ liệu; quy trình quản trị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về bảo mật tiềm ẩn.

TUNG COMBO CẠNH TRANH LÃI SUẤT CHO VAY MARGIN VÀ MIỄN PHÍ GIAO DỊCH ĐỂ THU HÚT KHÁCH HÀNG

Đầu tháng 4, 2024 Kafi đã trình làng bộ đôi combo ưu đãi hấp dẫn dành cho nhà đầu tư bao gồm: Margin-S25 với lãi suất chỉ 7% cho tất cả khách hàng có tài khoản giao dịch tại Kafi và miễn hoàn toàn phí giao dịch cho các khách hàng mở mới tài khoản trong giai đoạn từ ngày 1/4/2024 đến hết 30/6/2024. Combo này được đánh giá là một trong những giải pháp thiết thực khi có thể tối ưu danh mục đầu tư cũng như chi phí margin và lợi nhuận đến từng ngày cho khách hàng trong giai đoạn hiện tại.

Đầu năm 2024, Kafi vinh dự nhận liên tiếp 2 giải thưởng uy tín là “Most Innovative Platform for Securities Trading - Viet Nam 2023” (Nền tảng giao dịch chứng khoán đổi mới nhất năm 2023 tại Việt Nam) do Tạp chí Global Business Outlook trao tặng và “Best Fixed Income” do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine (Vương Quốc Anh) trao tặng trong khuôn khổ giải thưởng Global Brand Awards.

Những giải thưởng này vừa là động lực vừa là minh chứng cho năng lực nội tại của đội ngũ nhân sự và nền tảng công nghệ tại Kafi khi sẵn sàng đáp ứng sự phát triển của thị trường chứng khoán và nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của khách hàng.