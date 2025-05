Cổ phiếu nhuộm đỏ sàn, khối ngoại bán ròng ngàn tỷ

Áp lực bán tăng vọt trong phiên cuối tuần, bất kể là blue-chips hay “hàng nóng”, đa phần là giảm giá. Dù VIC và VHM cố gắng đỡ VN-Index chỉ giảm 0,69% nhưng trên 41% số cổ phiếu ở sàn này giảm quá 1% giá trị. Nhà đầu tư nước ngoài có phiên thứ 2 trong tuần này bán ròng vượt 1.000 tỷ đồng.

Thị trường đã diễn biến xấu từ rất sớm, nửa sau phiên sáng nay bảng điện có sắc đỏ lan tràn. Chỉ có điều nhóm trụ vẫn chưa tụt hẳn, giúp VN-Index dập dình đi ngang và giảm nhẹ. Đến chiều áp lực bán còn mạnh hơn, độ rộng co lại cực hẹp và chỉ số bị đẩy xuống nhiều hơn. Trong khi Midcap lao dốc 1,12%, Smallcap giảm 0,82% thì VN30 chỉ giảm 0,55% và VN-Index giảm 0,69%.

VIC tăng 1,44%, VHM tăng 0,91%, GAS tăng 1,56% là 3 cổ phiếu vốn hóa lớn đỡ điểm chính hôm nay. Dù vậy rổ blue-chips là rất kém, với 4 mã tăng/25 mã giảm. Thậm chí, một nửa rổ (15 mã) sụt giảm quá 1%. Trong tình cảnh đó, dù chỉ số giảm nhẹ thì nhà đầu tư vẫn có nguy cơ thiệt hại nặng. Những blue-chips bị bán tháo dữ dội là MWG giảm 3,42% với thanh khoản 804,8 tỷ đồng; MSN giảm 2,21% với 251,3 tỷ; VIB giảm 2,19% với 137,1 tỷ. Các mã khác giảm trên 2% là BCM, GVR, VIB.

Khối ngoại bán ròng tới 637 tỷ đồng trong rổ VN30, nhiều mã lọt vào nhóm bị rút vốn lớn nhất như MWG -171,6 tỷ, HPG -158 tỷ, STB -117,9 tỷ, CTG -83,9 tỷ, HDB -46,5 tỷ, VRE -40,6 tỷ, MSN -39,6 tỷ, SAB -38 tỷ… Trong số này chỉ có HPG là đi ngược dòng tăng 0,78%. Ở nhóm giảm, đại đa số cổ phiếu phải đóng cửa ở mức thấp nhất hoặc chỉ trên mức này một bước giá.

Trong phần còn lại của thị trường, tình hình cũng không khá hơn là mấy. Độ rộng rất hẹp phản ánh diễn biến giá tiêu cực. Với 155 cổ phiếu giảm quá 1%, hôm nay là một ngày thiệt hại khá nặng cho nhà đầu tư. Đặc biệt nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ bắt đầu rớt giá dưới áp lực bán dữ dội; VCG giảm 2,02%, DIG giảm 1,83%, DBC giảm 2,84%, VSC giảm 2,51%, PDR giảm 2,56%, HAH giảm 2,99%, KBC giảm 2,41%, EVF giảm 2,82%, CTD giảm 3,65%, HVN giảm 3,46%, HDG giảm 2,78%... Những cổ phiếu này thanh khoản hàng trăm tỷ đồng phản ánh hoạt động bán chủ động và bên bán hạ giá để thoát ra bằng được.

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất, số ít có khả năng đi ngược dòng.

Nhóm ngược dòng vẫn còn điểm sáng le lói khi trong 97 mã xanh giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 15 mã đạt thanh khoản khá, từ 10 tỷ đồng trở lên và giá vẫn tăng hơn 1%. NVL xuất sắc duy trì đà đi lên dù trong phiên có lúc cũng rơi trở lại sát tham chiếu. Thanh khoản cổ phiếu này rất đáng kể với 832,7 tỷ đồng và giá chốt tăng 1,43%. Xu hướng tăng của NVL đã kéo dài sang phiên thứ 35 với biên độ khoảng 75%. DPG cũng ấn tượng không kém, phiên này lại được giật tăng lên 2,84% sau hai phiên lùi nhẹ với thanh khoản 120,8 tỷ đồng. DPG cũng có 35 phiên leo dốc với biên độ gần 63%. Các mã khác giao dịch sôi động là NKG với 224,4 tỷ đồng, giá tăng 1,52%; CTS với 158,4 tỷ, giá tăng 4,13%; NTL với 138,7 tỷ, giá tăng 2,07%. Nhóm thanh khoản nhỏ hơn có vài mã đáng kể như PAN tăng 1,68%, AGG tăng 2,37%, ITC tăng 4,63%, APG tăng 2,54%, PAC tăng 4,49%, ELC tăng 1,35%.

Dĩ nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào thị trường cũng có những cổ phiếu đi ngược dòng. Vấn đề là số lượng các mã như vậy không nhiều để nhà đầu tư có thể chọn lựa. Mặt khác, một danh mục thường có nhiều mã và một cổ phiếu tăng cũng chưa chắc đỡ lại cho phần còn lại. Tổng thanh khoản hai sàn phiên này tăng nhẹ 4,3% so với hôm qua, đạt 22.427 tỷ đồng khớp lệnh nhưng độ rộng đã co lại rất nhiều. Hôm qua thị trường còn giằng co cứ 1 mã giảm có 1,01 mã tăng, hôm nay chỉ còn 0,42 mã tăng.

Một điểm nhấn khác hôm nay là khối ngoại bán ròng cực mạnh tới 1.083 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây phiên bán ròng cỡ ngàn tỷ đồng thứ hai chỉ trong tuần này, sau phiên ngày 27/5 với 1.126 tỷ đồng. Như vậy hai tuần đầu tháng 5 khối này quay xe mua ròng và 2 tuần cuối tháng đã xả ra với quy mô không kém là bao. Điều này cho thấy khối ngoại cũng tham gia giao dịch ngắn hạn. Ngoài nhóm blue-chips bị xả ròng rất lớn, nhiều mã khác đáng chú ý là DIG -74,6 tỷ, PDR -73,1 tỷ, DPM -67,6 tỷ, DGC -62,5 tỷ, HAH -62,2 tỷ, PVD -54,9 tỷ, VHC -47,8 tỷ, HSG -46,6 tỷ, KBC -45 tỷ.