Chuyên gia FPT IS: Công nghệ sẽ là “khiên chắn" bảo vệ người dùng trong kỷ nguyên thanh toán số

Theo đó, ứng dụng “dữ liệu sinh trắc khuôn mặt” sẽ là khiên chắn bảo vệ người dùng trong dùng trong kỷ nguyên thanh toán số, là nền tảng để Ngân hàng thực thi Quyết định 2345/QĐ-NHNN.

TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG THANH TOÁN ONLINE, TỈ LỆ THUẬN VỚI RỦI RO AN NINH MẠNG

Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trong khu vực, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thanh toán điện tử bùng nổ mạnh mẽ. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tính đến cuối năm 2023, số lượng tài khoản thanh toán của cá nhân là hơn 182,88 triệu tài khoản, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt có mức tăng trưởng khá.

Cùng với dư địa phát triển lớn, tình hình an ninh mạng trên thế giới và tại Việt Nam diễn ra ngày càng phức tạp, tội phạm sử dụng không gian mạng đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng. Ngành Ngân hàng, tài chính luôn là đích ngắm hàng đầu của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tại sự kiện Chuyển đổi số Ngân hàng 2024, ông Vũ Anh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm nền tảng và định danh số, FPT IS phân tích: “Tại Việt Nam hiện nay đang tập trung 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%)”. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là do công tác KYC (nhận diện khách hàng) không hiệu quả cũng dẫn đến gia tăng rủi ro tội phạm tài chính để nhận tiền lừa đảo qua tài khoản giả.

Do vậy, nhằm tăng cường các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng, ngày 18/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Tại quyết định này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Tổ chức tín dụng triển khai áp dụng biện pháp xác thực sinh trắc học cho một số loại giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet như xác thực khuôn mặt, tĩnh mạch ngón tay, lòng bàn tay, vân tay, mống mắt, giọng nói…

Tuy vậy, với việc áp dụng Quyết định số 2345 vào ngày 1/7 tới đây thì yếu tố sinh trắc học nào sẽ được lựa chọn? Giải pháp nào phù hợp cho bài toán đó?, ông Đức bày tỏ.

CÔNG NGHỆ GIÚP QUÁ TRÌNH XÁC THỰC THANH TOÁN CHỈ TRONG 1 GIÂY

Tại sự kiện, chuyên gia FPT IS đề xuất Ngân hàng, Tổ chức tín dụng lựa chọn dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt để áp dụng trong phương thức xác thực định danh.

Việc ứng dụng sinh khắc khuôn mặt sẽ giải quyết các vấn đề cốt lõi: Thứ nhất cho phép khai thác dữ liệu trong Chip của CCCD theo Đề án 06 được thúc đẩy mạnh mẽ, không chỉ làm sạch, cập nhật dữ liệu khách hàng hiện hữu mà hiệu quả chống giả mạo gần như tuyệt đối. Thứ hai đảm bảo quy trình thực hiện tiện lợi và có tốc độ xử lý nhanh hơn. Thứ ba, chi phí đầu tư thiết bị giá rẻ với những thiết bị chỉ cần có camera đơn giản. Cuối cùng giúp dễ dàng tích hợp linh hoạt trên các nền tảng phục vụ các nghiệp vụ khác nhau của Ngân hàng.

Thấu hiểu nhu cầu cấp bách, FPT IS đã đầu tư từ rất sớm và nghiêm túc cho các công nghệ phòng chống Deepfake khuôn mặt như chụp/quay video lại từ một thiết bị khác, sử dụng phần mềm giả lập, ghép khuôn mặt bằng AI… và bằng chứng là FPT IS đã đạt được chứng chỉ ISO 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc học bằng khuôn mặt năm 2022.

Cùng với đó, FPT IS đã vinh dự khi được Trung tâm RAR nói riêng, Bộ Công an nói chung tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai dịch vụ xác thực CCCD gắn chip, đáp ứng yêu cầu Đề án 06. Giải pháp được hoàn thiện với các công nghệ tiên tiến nhất trong xác thực định danh.

Để đạt được độ chính xác trong định danh lên tới 100%, ngoài việc được áp dụng dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn Chip của Bộ Công an, FPT.IDCheck còn được tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất như: Công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn Quốc tế (ISO-30107); Công nghệ OCR trích xuất toàn bộ thông tin từ ảnh chụp 2 mặt của thẻ, tự động đọc và phân tích chuỗi MRZ; Công nghệ giao tiếp trường gần (NFC) đọc dữ liệu từ thẻ CCCD gắn Chip theo tiêu chuẩn ICAO 9303….

“Công nghệ của chúng tôi tự tin so sánh 2 khuôn mặt chỉ dưới 0.1s và có thể tìm kiếm 1 khuôn mặt trong 10 triệu khuôn mặt dưới 1s bằng thuật toán đã kiểm nghiệm trong thực tế. Minh chứng cho sự thành công giải pháp là sự tin tưởng của các khách hàng. Hiện chúng tôi đã có hơn 1 triệu lượt xác thực CCCD gắn chip chỉ sau 1 năm triển khai, hơn 20 triệu lượt face matching, và hơn 50 khách hàng là tổ chức tín dụng đang tin dùng cùng với những giải thưởng danh giá mà giải pháp chúng tôi đã đạt được”.

Trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, FPT.IDCheck là công cụ đắc lực hỗ trợ tổ chức và doanh nghiệp số hóa trải nghiệm xác thực định danh của người dùng trong các dịch vụ: mở mới tài khoản Ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, chuyển tiền, rút tiền,.. Trải nghiệm của khách hàng được đảm bảo tính bảo mật, an toàn và tuân thủ các quy định giao dịch tài chính.

Thông qua ứng dụng, các khâu xác thực CCCD gắn Chip được thực hiện chỉ trong vài giây, thông tin nhân thân được tự động nhập một cách đầy đủ, đối chiếu với dữ liệu từ Bộ Công an.

Đến nay, FPT.IDCheck được tin chọn sử dụng bởi các Ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam, tiêu biểu: Sacombank, ACB, VIB, TPBank, WooriBank, JACCS,…

Bên cạnh đó, để tháo gỡ bài toán tổng thể trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng, đơn vị xây dựng khung chiến lược chuyển đổi số bền vững giải quyết 6 bài toán trụ cột gồm: (1) Xây dựng core system đạt chuẩn; (2) Hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin và (3) Quản trị dữ liệu Ngân hàng trên nền tảng điện toán đám mây; (4) Tối ưu hoá quản trị vận hành; (5) Tối ưu trải nghiệm khách hàng; (6) Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin tuyệt đối.

Chuyên gia FPT IS khẳng định: “Năng lực công nghệ của FPT IS được đúc kết dựa trên hành trình 30 năm đồng hành chuyển đổi số cùng ngành Tài chính - Ngân hàng. Với lợi thế sẵn có dựa trên hệ sinh thái Made by FPT IS, đội ngũ chuyên gia đạt chuẩn quốc tế, FPT IS mong muốn song hành cùng ngành Tài chính - Ngân hàng Việt Nam nói riêng tận dụng sức mạnh công nghệ, kiến tạo sức mạnh phát triển bền vững, không ngừng mở rộng cơ hội kết nối với nền kinh tế số toàn cầu”.