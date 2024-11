Cổ phiếu của Nvidia có tiềm năng tăng 70% trong năm 2025

Nvidia báo cáo doanh thu quý 3 đạt 35,08 tỷ USD so với dự tính 33,13 tỷ USD, trong đó, doanh thu trung tâm dữ liệu tăng trưởng bất ngờ, đạt 30,77 tỷ USD, tăng 112,0% so với cùng kỳ năm ngoái và 17,1% so với quý trước đó, cao hơn 1,95 tỷ USD so với ước tính ban đầu.

Nvidia là một trong những cổ phiếu nóng nhất trên thị trường trong vài năm qua, nguyên nhân là vì nhu cầu chip trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai trong các trung tâm dữ liệu gia tăng đáng kể trong thời gian qua. Một khoản đầu tư 3.700 USD vào cổ phiếu Nvidia một thập kỷ trước có thể biến nhà đầu tư thành triệu phú thời điểm hiện tại.

Quỹ I/O ước tính khối lượng bán ra của Blackwell, GPU của Nvidia, trong quý 4 có thể nằm trong khoảng từ 150.000 - 200.000, thậm chí tăng gấp 3 lần lên 550.000 trong quý 4/2026. Doanh số GPU Blackwell của Nvidia vào năm tới sẽ vượt xa doanh số GPU của Nvidia năm 2023 và 2024 cộng lại.

Theo nhiều nguồn tin, GPU Blackwell của NVIDIA dự kiến sẽ thương mại hóa từ cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 và điều này đã khiến nhà đầu tư dự đoán cổ phiếu của Nvidia sẽ tiếp tục tăng 70%.

Tuy nhiên, công ty cho biết GPU Blackwell có thể đối mặt với hạn chế về nguồn cung, đặc biệt nhu cầu của Blackwell "dự kiến sẽ vượt quá nguồn cung trong vài quý trong năm tài chính 2026".

Quỹ I/O dự báo doanh thu của Nvidia sẽ tăng trưởng khoảng 40%, lần đầu tiên chạm mốc doanh thu hàng quý 50 tỷ USD vào quý 3/2025. Trong đó, vốn đầu tư của Big Tech sẽ hỗ trợ câu chuyện tăng trưởng doanh thu này, vì Microsoft, Amazon, Meta và Alphabet đều đã tăng đáng kể vốn đầu tư trong vài quý qua và tái khẳng định tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI trong suốt năm 2025.

Trong quý 2, Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta đều công bố kế hoạch tăng chi phí vốn (capex) cho phần còn lại của năm 2024. Phần lớn chi tiêu sẽ được phân bổ để trang bị các máy chủ và trung tâm dữ liệu cần thiết để hỗ trợ AI. Cụ thể, Alphabet được cho là đã đặt hàng 400.000 GB200s trị giá 10 tỷ USD. Microsoft được cho là đã đặt hàng 60.000 GB200s trị giá 2 tỷ USD. Meta được cho là đã đặt hàng 360.000 GB200s trị giá 8 tỷ USD.

Có thể thấy Nvidia đang chiếm một phần lớn chi tiêu AI từ Big Tech, giả sử có thay đổi trong thị phần GPU AI, sự cạnh tranh chủ yếu phát sinh từ AMD, các chuyên gia của quỹ cho biết. Dự đoán Big Tech có thể chi tới 200 tỷ USD cho GPU vào năm 2025.

Ngoài ra, Nvidia có một con hào phần mềm độc quyền - CUDA và tiền mặt dự trữ đủ đê xây dựng nhà máy nhằm duy trì 80% - 85% thị phần chip đáp ứng thị trường AI trị giá 500 tỷ USD vào năm 2028. Với những niềm tin này, quỹ IO thâm chí dự đoán vốn hóa thị trường của Nvidia sẽ đạt mức 10 nghìn tỷ USD vào năm 2030.