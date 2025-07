Việt Nam sắp có Liên minh KOL

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, những người ảnh hưởng (KOL/KOC) không chỉ là các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội mà đang dần trở thành những “người dẫn đường” trong xu thế truyền thông mới. Họ có vai trò định hình tư duy, lan tỏa thông tin và truyền cảm hứng đến hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ.

Trước xu thế đó, ngày 28/7, chương trình toạ đàm an ninh mạng với chuyên đề “Kiến tạo niềm tin số” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức đã chính thức diễn ra. Sự kiện không chỉ nhằm hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8 mà còn mở đầu chuỗi hoạt động hướng tới xây dựng một không gian số an toàn, có trách nhiệm và mang lại giá trị cho cộng đồng.

Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội đã đặt ra những thách thức lớn về tin giả, quảng cáo sai lệch và những nội dung lệch chuẩn.

Tại nhiều quốc gia, KOL không chỉ đơn thuần là công cụ marketing mà đã trở thành một biểu tượng của “sức mạnh mềm” có ảnh hưởng trong xã hội. Chính vì vậy, vai trò của KOL không thể tách rời trách nhiệm.

Một mặt KOL cần được tạo điều kiện phát huy sức ảnh hưởng tích cực để thúc đẩy kinh tế, văn hóa, truyền thông quốc gia.

Mặt khác cũng cần có cơ chế quản lý phù hợp để định hướng hành vi, tăng cường trách nhiệm xã hội và ngăn chặn những hệ lụy tiêu cực do nội dung sai lệch gây ra.

Thực tế cho thấy, khuôn khổ pháp lý hiện nay vẫn chưa theo kịp tốc độ ảnh hưởng của KOL, trong khi chế tài xử lý còn nhẹ, thiếu tính răn đe.

Các sáng kiến thực tế hỗ trợ KOL, KOC phát triển tài năng, xây dựng nội dung chất lượng và tránh rủi ro pháp lý… tuy đã manh nha nhưng chưa thực sự lan tỏa đủ để trở thành nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của giới KOL, KOC tại Việt Nam.

Để phát huy hơn nữa vai trò to lớn của KOL trong công cuộc chuyển đổi số, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đưa ra 3 sáng kiến trọng tâm chuẩn bị ra mắt tại Hội nghị KOL toàn quốc lần đầu tiên diễn ra trong tháng 8 tới.

Hội nghị sẽ là diễn đàn dành cho cộng đồng KOL Việt Nam, kết nối các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và KOL tiêu biểu để thảo luận giải pháp phát triển bền vững, có trách nhiệm.

Tại Hội nghị cũng sẽ công bố thành lập Liên minh KOL Việt Nam, quy tụ những KOL uy tín, có ảnh hưởng xã hội tích cực để thúc đẩy dư luận, đấu tranh chống thông tin sai lệch, lan truyền kỹ năng an toàn số và triển khai các dự án cộng đồng.

Bên cạnh đó, khởi động chương trình hành động nhằm thúc đẩy ảnh hưởng có trách nhiệm của KOL thông qua những quy tắc và tiêu chuẩn cộng đồng, đề cao tính minh bạch và tự kiểm soát tự nguyện của chính KOL.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường,Trưởng phòng giám sát thông tin mạng và phòng chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, Cục A05 (Bộ Công an) thông tin Liên minh KOL tại toạ đàm.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng giám sát thông tin mạng và phòng chống hoạt động sử dụng không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, Cục A05 (Bộ Công an), chia sẻ: “Không gian mạng không chỉ là công cụ mà đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Người ảnh hưởng với sức lan tỏa mạnh mẽ của mình cần trở thành lực lượng tiên phong đồng hành cùng Nhà nước trong việc gìn giữ trật tự, an toàn xã hội trên môi trường số”.

Cục sẵn sàng đồng hành cùng với các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng KOL để thúc đẩy các sáng kiến thực tế nâng cao vai trò, đóng góp tích cực của KOL với tiến trình vươn mình của dân tộc.

Với kỳ vọng trở thành một “bàn tròn mở” giữa KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền tàng số và cộng đồng, Hội nghị hứa hẹn sẽ thúc đẩy làn sóng ảnh hưởng có trách nhiệm, góp phần định hình một Việt Nam số văn minh, an toàn và bền vững.