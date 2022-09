Công ty TNHH Affina Việt Nam và PTI Hồ Chí Minh ký kết hợp tác chiến lược

Thỏa thuận hợp tác nằm trong chiến lược mở rộng khai thác các hoạt động dịch vụ bảo hiểm của PTI dựa trên nền tảng công nghệ của Affina nhằm phát huy tiềm năng, nội lực của nhau trên hành trình phát triển và thiết lập hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trực tuyến.

Trong lần hợp tác sâu rộng này, hai bên đã cho ra mắt 2 dòng sản phẩm chiến lược gồm Benefits One dành riêng cho khách hàng cá nhân và Benefits Elect dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự kiến đến năm 2025, hai bên sẽ phục vụ và hỗ trợ trên 600,000 khách hàng cá nhân và khoảng 30,000 khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược có sự góp mặt của nhiều đại diện 2 công ty chứng kiến.

Với mong muốn thay đổi nhận thức về sức khỏe đối với mỗi cá nhân, đặc biệt là sau 2 năm đại dịch Covid-19, sản phẩm bảo hiểm cá nhân Benefits One mang đến những lợi ích nổi bật, khác biệt so với các sản phẩm cùng dòng trên thị trường khi kết hợp nhiều chương trình hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ bệnh tật và các chương trình quản lý sức khỏe.

Đặc biệt, Benefits One có quy trình đơn giản, 100% trực tuyến từ đăng kí đến bồi thường giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm một cách thuận tiện nhất. Sản phẩm này cũng cho phép trẻ em từ 30 ngày tuổi được tham gia bảo hiểm một cách độc lập mà không cần cha mẹ phải tham gia cùng.

Đối với sản phẩm doanh nghiệp Benefits Elect, Affina và PTI tập trung vào khách hàng doanh nghiệp micro SME chỉ từ 3 nhân viên trở lên. Đội ngũ chuyên gia của hai bên sẽ thực hiện tư vấn và thiết kế chương trình bảo hiểm với quyền lợi tối ưu theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể tham gia bảo hiểm, cập nhật số lượng nhân viên và theo dõi tình hình bồi thường hoàn toàn trực tuyến, đồng thời còn được cung cấp các số liệu liên quan đến xu hướng phúc lợi sức khỏe tinh thần để từ đó điều chỉnh chương trình phù hợp với thực tế và nhu cầu của mỗi nhân viên.

Ông Phạm Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc công ty Affina cho biết: “Khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp vừa và nhỏ là các đối tượng khách hàng từ trước tới nay chưa nhận được sự đầu tư thích đáng, do đó việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm còn thiếu sự linh hoạt, hạn chế trong trải nghiệm về các dịch vụ gia tăng. Vì vậy, với việc hợp tác với PTI, tôi hi vọng sẽ hỗ trợ và đem lại trải nghiệm cũng như giá trị thiết thực nhất cho khách hàng."

Với ưu thế là một startup công nghệ có tham vọng đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp bảo hiểm quản lý sức khỏe cũng như giải pháp tài chính cho doanh nghiệp cá nhân và doanh nghiệp micro SME, Affina đang phát triển và cung cấp các nền tảng công nghệ giúp trải nghiệm của khách hàng tốt nhất.

Lễ ký kết xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ trên nền tảng số giữa Affina và PTI.

Trải qua hơn 24 năm hình thành và phát triển, PTI hiện đang là công ty bảo hiểm đứng thứ 3 trên thị trường, đứng đầu về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và đứng thứ hai về nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Được biết trong 55 công ty thành viên, PTI Hồ Chí Minh hiện đang là đơn vị đầu tiên hợp tác cùng Affina xây dựng chương trình Bảo hiểm Benefits One sử dụng trực tuyến.

