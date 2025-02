Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch trung ương giao

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng, năm 2024, các dự án có quy mô vốn tương đối lớn đều giải ngân đạt 100% như: Dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác Bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 2), hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phước Lý 6, Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn An Ninh (thuộc quận Liên Chiểu), dự án cải tạo khối nhà 3 tầng và xây mới khối nhà 4 tầng Trường Mầm non 19/5, khu Trung tâm Văn hóa kết hợp Nhà văn hóa thiếu nhi phía Tây thành phố (giai đoạn 1)…

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, cho biết năm qua, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng của thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực, cùng với nỗ lực triển khai nhiều giải pháp của các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các nhà thầu nên thành phố đã thực hiện vượt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công do Trung ương giao.

Từ kết quả đã đạt được trong năm 2024, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn tiếp theo, UBND thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2025 với quyết tâm cao nhất.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố, UBND các quận huyện, chủ đầu tư dự án, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực tổ chức giải phóng mặt bằng và thi công ngay từ những ngày đầu năm tại các dự án, công trình trên địa bàn đảm bảo tiến độ, kế hoạch được giao; nhất là các dự án, công trình khởi công hoặc hoàn thành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2025), chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cũng vừa ban hành công văn số 435/VP-ĐTĐT thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh về việc kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo đầu năm tại các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Theo văn bản này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phân công cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố trong việc kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn tại các dự án, công trình trọng điểm như: Cảng Liên Chiểu (Phần cơ sở hạ tầng dùng chung) và Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư; Khu công viên phần mềm số 2 (Giai đoạn 1) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, dự án Cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư…

Thi công cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Năm 2025, theo kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg là 8.720,6 tỷ đồng; chỉ tiêu do HĐND thành phố phấn đấu là 8.744,4 tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đà Nẵng đang huy động nguồn lực để triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025 phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 43/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Chủ tịch UBND hành phố yêu cầu các Sở ban ngành, đơn vị, địa phương bảo đảm kỹ lưỡng công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch vốn và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư công theo quy định.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, cho biết việc phân bổ chi tiết 100% vốn đầu tư công đã được giao ngay từ đầu năm làm cơ sở để các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có cơ sở triển khai thực hiện, lập kế hoạch chi tiết và đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm đối với từng công trình, dự án. Sở đã tham mưu UBND thành phố lên kế hoạch chi tiết cho việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo các mốc tiến độ: đến ngày 30/4/2025 giải ngân đạt 10% kế hoạch; đến ngày 30/6/2025 giải ngân đạt 30%; đến ngày 30/9/2025 giải ngân đạt 50%; đến ngày 31/12/2025 giải ngân đạt 80% và đến ngày 31/01/2026 giải ngân đạt trên 95% kế hoạch.

Để đạt được các mốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, bà Tâm cho hay, sở đã tham mưu UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án cam kết về tiến độ giải ngân, tăng cường đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ. Thời gian tới, sở tiếp tục rà soát cơ cấu nguồn vốn theo kế hoạch tài chính giai đoạn 2026-2030, làm rõ từng nguồn vốn và khả năng đáp ứng để có các giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện thu đạt theo kế hoạch đề ra.