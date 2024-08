Đà Nẵng tăng cường kết nối cung cầu nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn

Chiều ngày 30/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Kết nối cung cầu nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn. Hội nghị là diễn đàn để lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn đề xuất các định hướng phối hợp 3 nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong kết nối cung cầu nhân lực và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn đạt tiêu chuẩn tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, cho biết trên cơ sở các định hướng chính sách trợ, ưu đãi đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, hiện nay Đà Nẵng đang dự thảo xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố.

Qua đó, Đà Nẵng nhằm cụ thể hoá các nội dung ưu đãi hỗ trợ, kịp thời ban hành và áp dụng vào đầu năm 2025, góp phần nhanh chóng kiến tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút mạnh mẽ các đối tượng theo học ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia, trí thức về làm việc, giảng dạy, chuyển giao công nghệ, đầu tư và khởi nghiệp cũng như có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Thanh, hội nghị Kết nối cung cầu nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn Đà Nẵng sẽ bàn về các giải pháp kết nối các viện, trường, doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn tại thành phố. Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng niềm tin thúc đẩy cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực hợp tác, khả năng hấp thụ công nghệ và chuyển giao tri thức thu hút các doanh nghiệp chủ chốt trong chuỗi giá trị vi mạch bán dẫn gắn với trí tuệ nhân tạo, hình thành hệ sinh thái có trách nhiệm nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm mới của Việt Nam và khu vực về vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Các diễn giả tọa đàm về nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

Trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra hoạt động trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; hợp đồng triển khai đào tạo đóng gói, kiểm thử bán dẫn; hợp tác và cung ứng nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã cấp và trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng thiết kế vi mạch cho 22 giảng viên nguồn của thành phố Đà Nẵng do Trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng phối hợp với Viện Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ thông tin Việt Hàn phối hợp tổ chức; công bố danh sách 17 giảng viên trúng tuyển chương trình đào tạo giảng viên nguồn về kiểm thử, đóng gói vi mạch, bán dẫn do Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ) tổ chức (theo sự tài trợ của Quỹ Đổi mới và An ninh Công nghệ Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ).

Được biết, tính đến cuối năm 2023, thành phố Đà Nẵng có hơn 52.500 nhân lực công nghệ thông tin (CNTT), trong đó có 25.000 lao động trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số (chiếm 46% tổng nguồn nhân lực CNTT, trong khi đó chỉ tiêu này của toàn quốc là 18%); Lực lượng lao động CNTT chiếm 8,5% trong tổng lực lượng lao động toàn thành phố (so với toàn quốc, tỷ lệ lao động CNTT chỉ chiếm 3,7% tổng lực lượng lao động)…