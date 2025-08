Việt Nam sẽ còn mở rộng không gian phát triển cho tài sản số 

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia thông tin tại sự kiện GM Việt Nam 2025, sự kiện blockchain, tài sản số và công nghệ đầu tư do SSI Digital và Kyros Ventures tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia ngày 1/8.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI khẳng định: “Sau hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đã hình thành một lớp doanh nhân bản lĩnh, đủ năng lực gánh vác trọng trách quốc gia. Hôm nay, Việt Nam không chỉ là điểm đến của dòng vốn đầu tư, mà còn là điểm hẹn của cộng đồng công nghệ trong nước và quốc tế. Ngành công nghệ Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ và tôi tin, không xa nữa, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm công nghệ của khu vực”.

VIỆT NAM NỔI LÊN NHƯ ĐIỂM NÓNG ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI WEB3

Đồng tình với ông Hưng, ông Thuat Nguyen, Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tại Kyros Ventures, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực web3, khẳng định trong những năm vừa qua, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ về số lượng dự án và đội ngũ phát triển Việt Nam trên các bảng xếp hạng Web3.

"Trước đây, nhiều người xem một số sản phẩm từ blockchain như Bitcoin là một trò lừa đảo. nhưng bây giờ nó đã khác… Blockchain đã được Chính phủ công nhận là một trong những công nghệ chiến lược của quốc gia, và các tài sản số cũng đang được nhìn nhận như tài sản hợp pháp của người dân Việt Nam, nghĩa là khi bạn tham gia hoạt động và kiến tạo phát triển, bạn sẽ được pháp luật bảo vệ”, ông Thuat Nguyen nói.

Ông Thuat Nguyen, Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tại Kyros Ventures.

Từ năm 2017 đến 2021, nếu Việt Nam chỉ có một vài dự án nổi bật, thì hiện nay, số lượng các dự án do đội ngũ phát triển người Việt xuất hiện ngày càng nhiều trên các bảng xếp hạng Web3 quốc tế.

“Trong suốt gần một thập kỷ, câu hỏi tôi thường xuyên bị hỏi là: “Bitcoin có chết không?”, “Ethereum có sập không?”, “Blockchain có biến mất không?”. Thị trường có thể có lúc lên lúc xuống, có thể biến động vì lý do chính trị hay nhiều lý do khác. Bitcoin chính thức trở thành loại tài sản lớn thứ 6 thế giới – vượt qua cả bạc và Tesla, chỉ sau vàng và một số tập đoàn công nghệ hàng đầu. Về lâu dài, tôi tin rằng đây sẽ là con đường phát triển lâu dài”, ông Thuat Nguyen nói.

Và trong làn sóng toàn cầu đó, Việt Nam đang nổi lên như một điểm nóng cho cả hệ sinh thái nhà phát triển. Với lực lượng lao động trẻ, năng động, với 60% dân số trong độ tuổi dưới 35 và khả năng ngoại ngữ ngày càng tốt. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam có thể phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Nhiều bộ ngành, viện nghiên cứu, đại học như ĐHQGHN, Bách Khoa, Ngoại Thương, RMIT… đang xây dựng chương trình đào tạo blockchain để chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành Web3.

Theo chuyên gia, một startup ở Việt Nam có thể tồn tại lâu gấp 10 lần so với ở Mỹ, đơn giản vì chi phí sinh hoạt thấp hơn, và chi phí nhân sự cũng rẻ hơn nhiều so với các trung tâm công nghệ như Singapore, Trung Quốc hay Hồng Kông.

Chưa kể hành lang pháp lý ngày càng mở rộng và rõ ràng. Tháng 6 năm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg, phê duyệt Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong đó lần đầu tiên, tài sản số, tiền số, tiền mã hóa được đưa vào danh mục công nghệ chiến lược

Ngay sau đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số được thông qua và tài sản số được chính thức công nhận tại Việt Nam.

Tất cả những yếu tố này đang tạo nên một môi trường thuận lợi để Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành trung tâm công nghệ mới của khu vực.

VIỆT NAM SẼ CÒN TIẾP TỤC MỞ ĐƯỜNG PHÁP LÝ CHO TÀI SẢN SỐ

Trước những chia sẻ của chuyên gia, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, bày tỏ sự tâm đắc: “Khi đã thay đổi thuật ngữ từ 'virtual currency' sang 'virtual asset'. Chúng ta quan niệm đây là tài sản, không phải tiền tệ. Khi chúng ta dùng thuật ngữ tiền tệ, sẽ có rất nhiều quy định bó buộc”.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về trung tâm tài chính. Trung tâm tài chính của Việt Nam có thể nói là trung tâm tài chính thế hệ mới. Trong đó có nội dung về đổi mới sáng tạo, về các sàn giao dịch chuyên biệt, và sàn giao dịch chuyên biệt ở đây được hiểu là có sàn giao dịch về tài sản mã hoá

Thứ hai, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị quyết thí điểm về sàn giao dịch tài sản mã hoá, với blockchain là công nghệ trọng tâm.

Thứ ba, về Luật về Công nghiệp và Công nghệ số, ông Dũng khẳng định: “Có lẽ là lần đầu tiên và Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã định nghĩa một cách rõ ràng về tài sản mã hoá, tài sản ảo và các vấn đề liên quan, nhằm mở đường pháp lý để xây dựng các quy định khác”.

Điều này sẽ mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, linh hoạt hơn cho các hoạt động liên quan đến blockchain và tài sản mã hoá.